Во Всеволожске почтили память жертв террористических актов

Торжественно-траурная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошла 3 сентября на Румболовской горе, перед мемориалом «Сад памяти». Мероприятие было приурочено к трагическим событиям, произошедшим в 2004 году в Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек.

Началась районная акция «Наш мир без террора» с зажжения поминальных свечей и выступления танцевальной группы «Дуэт», представившей пластическую композицию «Память», а следом за ней к микрофонам подошли маленькие девочки Дарья Ваганова и Анастасия Чернова. Они исполнили песню Игоря Матвиенко «Жить».

Затем прозвучал Гимн Российской Федерации, и к присутствующим на акции школьникам и представителям молодежных организаций обратилась заместитель председателя совета депутатов района Ольга Ковальчук:

– Сегодня вы пришли на митинг как представители своих школ, и я надеюсь, что вы выражаете настроение всех учеников. Стоит помнить, что череда трагических событий происходит совсем рядом с нами. Да, сейчас идет война, она намного более безжалостная и коварная. Террористы пытаются воздействовать на ваше сознание через интернет и социальные сети, поэтому перед нами всеми стоит общая задача – быть бдительными, не позволять опутать свое сердце страшным и темным силам.

Траурную панихиду провел отец Олег Патрикеев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары. После минуты молчания живые цветы к мемориалу возложили депутаты ЗакСа ЛО Александр Матвеев и Алексей Игонин, заместитель председателя совета депутатов города Лидия Чипизубова, представители депутатского корпуса и общественных организаций.

Но на этом памятные мероприятия на Румбловской горе не закончились. У мемориала «Сад памяти» уже стали собираться участники патриотического автопробега. Заместитель начальника Департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям Комитета по местному самоуправлению ЛО Юрий Ежель и член Совета при губернаторе по межнациональным отношениям Герман Владимиров рассказали присутствующим на акции о возникновении идеи его проведения и озвучили маршрут следования колонны.

После проведения памятного мероприятия во Всеволожске, где в рамках акции «Земля доблести» также состоялась и торжественная передача гильзы с землей, собранной поисковиками, юнармейцами и кадетами Челябинской области. Там располагались госпитали, открытые во время Великой Отечественной войны в Челябинске, Златоусте, Копейске, Магнитогорске, Троицке и Чебаркуле. Молодые люди со своими наставниками прибыли во Всеволожск, чтобы лично присутствовать на мероприятии. Земля была передана присутствующим членам «Боевого братства России». Впоследствии эта земля будет заложена в будущий мемориал на территории Ленинградской области (место пока не определено), посвященный 80-летию Великой Победы.

Участники автопробега посетили также города Кировск, Тосно и Гатчину. В этой акции приняли участие председатель общественной организации развития Приднестровской культуры в СПб Станислав Лунгу, руководитель Ломоносовского отделения «Союза десантников» Георгий Нодельман, представители ветеранских, общественных организаций области и просто неравнодушные люди.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина