«Щегловские именины» отметили концертом и фестивалем

Концертом и фестивалем отметили День рождения Щегловского сельского поселения. Местом празднования стал местный Дом культуры.

С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько. Затем состоялся концерт, на котором перед жителями поселения выступили творческие коллективы из разных поселений Всеволожского района. Добрая традиция отмечать именины поселения была заложена в 2014 году.

– Традиции, которые существуют в Щеглово, вызывают уважение и восхищение, – отметил председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. – Такие поселения – маленькие маяки истории, из которых состоит история Всеволожского района и Ленинградской области.

– Приятно, что на наш праздник приехали гости из разных уголков страны, – отметил глава поселения Юрий Паламарчук. – Представляете, чтобы попасть на «Щегловские именины», представители творческого коллектива из Псковской области проснулись в пять утра. Стало уже доброй традицией в этот день отмечать людей, на чьих плечах держится наша земля. Поэтому сегодня мы будем чествовать почётных граждан. Им будут вручены памятные медали и подарки.

Также почетные грамоты и памятные подарки вручили участникам смотра-конкурса «Ветеранском подворье». Кроме того, на сцену были приглашены молодожены, которым пожелали счастливой семейной жизни и благополучия.

– Как приятно, что вы начинаете свой долгий, счастливый семейный путь с нашей земли, – напутствовала новоиспеченную ячейку общества местный депутат, возглавляющая клуб молодой семьи Любовь Монашева. – Счастья вам!

Зал взорвался аплодисментами. «Горько, на бис!» – требовали зрители. В рамках праздника состоялся фестиваль городов воинской славы, на который приехали гости из Луги, Кронштадта, Ломоносова, Гатчины и Пскова, а также фестиваль искусств городов воинской славы «Дорога жизни».

– Почему именно в Щеглово решили провести такой важный праздник? – говорит Юрий Паламарчук. – Дело в том, что по территории современного Щегловского сельского поселения во время войны проходила «ветка» легендарной Дороги жизни, которая занимает свое достойное место в строю среди Городов-Героев и Городов Воинской славы. Этот год памятный. Мы отмечает 80-летие Дороги жизни. Сегодняшний фестиваль – дань памяти и уважения мужественно и героически сражавшимся солдатам многонациональной советской армии. Победу ковали разные народы СССР, которые сражались плечом к плечу в Великой Отечественной войне, приближая Победу. Планируется, что в Щегловском сельском поселении на месте дислокации 136 Гвардейской дивизии состоится открытие этнопарка с Аллеей Героев Великой Отечественной войны.

– Чем дольше мы помним, тем больше сохраняем единство великого советского народа, который дал отпор фашизму, – подчеркнул начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко. – Тем самым мы помним про самую мощную, по тем временам, армию мира. Память о тех событиях всегда надо хранить в сердцах. Она передается и в искусстве: в стихах, в песнях. То, что на фестивале собралась молодежь, внушает оптимизм. Значит, героические подвиги наших предков живы и будут передаваться из поколения в поколение.

Ирэн Овсепян

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