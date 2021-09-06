Кружевная загадка деревни Захожье

Киришское кружево в 2018 году признано брендом Ленинградской области. Хотя правильнее его называть не «киришское», а «захожское кружево», так как Киришский район появился только в 1931 году, а захожские деревни упоминаются в летописях с XV века.

Захожье располагается возле реки Волхов, где издревле проходил путь из варяг в греки. До революции оно включало в себя восемь деревень (Витка, Новинка, Дуняково, Дубняги, Иконово, Пчёвушка, Андриянково, Панихино). К настоящему времени сохранилось только шесть из них. Они находились вдали от больших дорог, и, чтобы попасть сюда, нужно было сделать крюк (заход). Отсюда и название этого места. И вот с этим Захожьем связана одна из самых интересных загадок Ленинградской области. Почему уникальное кружево плели только в этих восьми деревнях? И когда оно появилось? Надо сказать, что ответа на оба вопроса до сих пор нет.

Однако всем больше известно вятское, или вологодское, кружево. Оно изготавливалось в больших масштабах ещё в царские времена, и его вывозили за рубеж на выставки. О захожском кружеве громко заговорили недавно. И связано это с историческим курьёзом: в царские времена в труднодоступное Захожье лишь изредка наведывались торговки. Они привозили из Петербурга нитки и заказы. Через некоторое время возвращались за выполненными заказами. Но, как выяснилось, в Петербурге они продавали изделия как вологодское кружево. Потому что вологодское кружево было у всех на устах, его легче было продать.

Однако у всех видов кружевоплетения были свои региональные особенности. Иногда их могут отличить только специалисты. У захожского кружева – несколько таких особенностей, например зубчики, которыми местные девушки украшали края изделий. Ни в одной другой традиции таких изящных зубчиков нет.

Удалённость от центра отчасти тормозила развитие захожского кружева, но в этом была и положительная сторона. Когда вологодское и михайловское кружево приобрело популярность на рынках, с ним стали работать художники. Они сделали симбиоз старинных традиций с современными веяниями, и до наших дней старинное вологодское кружево не дошло – только его модификации. А вот в Захожье кружева до сих пор плетут так же, как и 300 лет назад. Поэтому сейчас говорят: «…Захожские кружевные узоры сохранили наиболее древние формы, свойственные всему северо-западному краю». Сейчас очень важно их изучать и сохранять. Руководитель Культурно-исторического центра ремёсел «Светёлочка» Е.И. Гордеева (на снимке внизу) поделилась со мной: «Мы собирали материал у потомков захожских кружевниц. Они говорили: никогда мы этого не ценили. Полотенце с кружевными концами – мы им руки вытирали, лицо. Кто ж знал, что это ценность?»

Зато её очень быстро поняли немцы. Как известно, немецкие войска в 1941 году посылали в Советский Союз, напичкав их теорией о том, что славяне – это недочеловеки. Когда в октябре 1941 года фашисты вошли в Захожье, то они сорвали с окон все занавески, со столов – все скатерти, с кроватей – все покрывала с подзорами и целыми чемоданами отсылали изделия «недочеловеков» своим «чисто арийским» жёнам. Вот почему в русских музеях сейчас не найти захожских кружевных изделий более чем 70-летней давности. Всё укочевало в Европу.

Любопытно, что захожские кружевницы стремились украсить не столько себя, сколько свои дома. Они плели кружево более плотное, более прочное, чтобы оно могло выдержать несколько стирок. Поэтому это кружево называют крестьянским. Но представьте, как выглядели крестьянские избы, в которых всё было кружевным и душевным: красные углы в избах, занавеси на окнах, покрывала на кроватях, полотенца. Для своего же украшения женщины из захожских деревень сплетали кружевные переднички.

Особого расцвета захожское кружевоплетение достигло в советское время. В 1972 году появился Киришский краеведческий музей, и этому музею специально выделялись деньги, чтобы расплачиваться с захожскими кружевницами. И эти кружевницы сделали для музея много интересных экспонатов. А в 1978 году в Киришском профессионально-техническом училище даже было открыто отделение плетения кружев. Оно работало три года, и за это время успело подготовить 28 мастериц. Годы перестройки на народных традициях сказались отрицательно. Носители старой традиции сейчас уходят. Однако после того как захожское кружево признали брендом Ленинградской области, был дан новый толчок его развитию.

Сейчас в Киришах три главных центра, посвящённых кружевоплетению. Один из них – Культурно-исторический центр ремёсел «Светёлочка». Руководители этого центра приглашали известную носительницу захожской традиции Евгению Сергеевну Махову. Теперь в «Светёлочке» занимаются ученицы Евгении Маховой. (Кстати, изделия Е.С. Маховой сейчас хранятся в Российском этнографическом музее).

Когда я посетила «Светёлочку», здесь три мастерицы собрались на «бесиду» (как говорили в Захожье). Они сидели за столом, разговаривали о жизни и плели кружевные сердечки. Эти сердечки во время благотворительной акции будут отдавать киришским врачам, которые сейчас в госпитале борются с ковидом.

Культурно-исторический центр ремёсел «Светёлочка» существует всего два года. Елена Ивановна Гордеева рассказала мне: «Сначала мы обучали кружевоплетению многодетных матерей, инвалидов, то есть тех, кто нуждался в дополнительном заработке. Обучить-то обучили, а потом столкнулись с тем, что наши изделия не имеют своего рынка сбыта. Поэтому мы задумались о развитии въездного туризма».

Представьте себе – за восемь часов работы кружевница может сплести только узор размером с ладошку. Допустим, труд целого дня будет стоить 1000 рублей. А сколько таких «ладошек» входит, например, в кружевной платок? Отсюда – высокая стоимость ручных изделий. Иностранцы покупают их хорошо. Но как завлечь в Ленинградскую область толпы иностранцев? Вывозить кружевные изделия на ярмарки и международные выставки? – Для этого нужны особые условия хранения, потому что кружево ручной работы – очень нежное. Поэтому в «Светёлочке» поставили целью одновременно и удешевить изделия, и популяризировать их. Например, в 2020 году в Семейном парке в Киришах на грант комитета Ленинградской области по туризму были установлены металлические скамейки, на спинках которых воспроизведены элементы захожского кружева. К скамейкам прикреплены указатели: «Тимошина лапа», – «Курья лапа», или «Медвежья лапа».

Это не всё. Два года подряд здесь проходил фестиваль «Из варяг в греки по Киришской земле». В последний раз (в 2020 году) у него появилось второе название «Кружево на джинсах». Ведущие фестиваля (парень и девушка) были одеты в джинсовую одежду, на которой красиво смотрелась кружевные вставки. Вообще, сейчас «Светёлочка» специализируется на изготовлении отдельных элементов, которые стоят дешевле и сочетаются с современной модной одеждой. Можно, например, на молодёжной футболке носить кружевную кошку, или пришить кружевной треугольник на летнюю сумочку. В данный момент в рамках проекта «Захожская социальная мануфактура», который реализуется на средства гранта комитета по культуре и туризма Ленинградской области, были приглашены два дизайнера, которые в ближайшее время завершат изготовление серии эксклюзивных женских украшений, в которые вставлены кусочки захожского кружева.

И это не всё. В рамках этого же проекта 4 сентября в Санкт-Петербурге, в холле гостиницы «Охтинская», состоится кружевной Бестужевский бал. До этого балы проводились в Киришах, но юбилейный, десятый, бал киришане решили провести в Санкт-Петербурге. Организатор Бестужевских балов – педагог по вокалу Г.В. Сливкина. Позже к ней примкнули киришские кружевницы. И вот уже четыре года Бестужевский бал имеет свой дресс-код. К этому мероприятию допускаются только те, кто имеет на своей одежде кружевной элемент. Для мужчин это может быть кружевной галстук или уголок, выглядывающий из кармана костюма. Для женщин – кружевная вставка на платье, кружевные серьги, браслеты или митинки (перчатки без пальцев). Следует добавить, что Бестужевский бал проходит с использованием средств гранта Фонда президентских грантов в рамках проекта «Творческие люди и малые территории» НКО «Творческие проекты Кайкино».

Правительство Ленинградской области и администрация Киришского района охотно поддерживает захожских мастериц. Иногда поставляют свои заказы, например, недавно кружевницы из «Светёлочки» сплели герб Киришского района. Елена Ивановна Гордеева рассказала о своей новой идее: «Историко-культурный центр «Светёлочка» хочет сохранить не только кружево, но и другие элементы нематериальной культуры, которые бытовали только в Захожье. Там были свои обычаи, свои песни и даже свои уникальные слова. Например, в Захожье не говорили «плести кружева», а говорили «плести галунцы». Благодаря этому выражению мы можем догадаться, что в старину здесь делали украшения с золотой и серебряной нитью – возможно, с жемчугом, который тогда добывали в реке Волхов. Вот вам ещё один пример: девочек в Захожье учили плести кружева начиная с шести лет. До 15 – 16 лет девочка должна была сама себе сплести всё приданое. А это – 40 кружевных элементов для украшения будущего дома. А по соседству жили бабки, которых называли «постельницы». Когда у девочки наступала пора выходить замуж, приходили постельницы и все 40 изделий развешивали по избе так, чтобы выгодно показать, на что способна эта девушка. Мы в своём центре хотим постепенно восстановить эти 40 изделий, а потом воспроизвести обряд сватания, вместе с «постельницами» – какие слова при этом в Захожье говорились, какие песни пелись».

А как же насчёт того, откуда произошло киришское кружево? – В Интернете распространяется теория, что эту традицию завезли в деревню Мотохово вологодские строители, которые приехали сюда со своими жёнами, чтобы построить церковь. Но данная теория не выдерживает критики, так как появились доказательства, что захожское кружево существовало задолго до того, как в Мотохово начали строить церковь.

Ещё одну теорию происхождения традиции я услышала в Киришском краеведческом музее, третью – от Е.И. Гордеевой. Но чтобы познакомиться с ними, вам лучше самим приехать в Кириши. В «Светёлочке» для гостей разработано несколько экскурсий, например «Из варяг в греки». Здесь вам могут рассказать про историю добычи железной болотной руды в Ленинградской области или про историю русского жемчуга. Остаётся только проявить любопытство.

Людмила Однобокова

Фото автора