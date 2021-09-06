В Ленобласти обновили асфальт на дороге от Елизаветинки до Медного Завода

Дорожники завершают ремонт региональной трассы Елизаветинка – Медный Завод во Всеволожском районе. Магистраль обновлена полностью – это 12 километров от перекрестка с Выборгским шоссе до поворота на Агалатово.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, дорога уже обзавелась новым покрытием, а вскоре будут установлены знаки дорожного движения. Всего за полтора месяца на дороге заменили два слоя покрытия и сделали новые водопропускные трубы. Кроме того, установлены автобусные остановки.

Стоит отметить, что дорожники трудились на объекте круглосуточно, что позволило завершить ремонт в кратчайшие сроки. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», благодаря которому только за 2021 год в области обновится 110 км региональных трасс.

Фото Светланы Усик из архива «В.в.»