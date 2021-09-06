Ленинградская панорама: вперед, за пятерками!

Школьники живут по своему календарю. Первого сентября для ребят начинается очередной учебный год. Как к нему подготовились в 47-м регионе, рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

— Сергей Валентинович, сколько ребят в этом году сядут за парты впервые?

— В Ленобласти сейчас 21 996 первоклассников. Это почти на 2000 больше, чем в прошлом году.

— А сколько новых школ откроется?

— В День знаний распахнут двери две новые школы: на 220 мест в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района и на 550 — в поселке Новогорелово Ломоносовского района. До конца года построят

и реконструируют еще пять школ — в Волховском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском и Всеволожском районах.

— Сентябрь несет перемены и дошкольникам. Чем порадуете родителей малышей?

— Открываем три детских сада: в Буграх и Мурино Всеволожского района, а также в Усть-Луге Кингисеппского района — на 80, 100 и 220 мест соответственно. Всего к 1 сентября в дошкольных образовательных организациях области дополнительно создано 3629 мест, в том числе 972 — для малышей от двух месяцев до трех лет.

— В 2015 году в регионе стартовала программа реновации учреждений образования. Причем теперь она касается и садиков, колледжей. Расскажите об этом подробнее.

— Иногда эффективнее не строить новое здание, а вдохнуть новую жизнь в уже существующее. После капитального ремонта объекты образования меняются до неузнаваемости.

В этом году программа реновации охватила 17 школ в 15 муниципальных образованиях. Будут улучшены условия почти для 8000 ребят. К началу учебного года обновили девять школ: Сланцевскую № 3, Выборгскую № 14, Заклинскую, Ропшинскую, Торосовскую, Войсковицкую, Шумскую и Лукашевскую и филиал Всеволожской школы № 4.

Первого сентября после реновации откроются детские сады в Волосово и Киришах, еще в четырех районах (Выборгском, Волховском, Всеволожском и Подпорожском) капремонт продолжается. Что касается профессионального образования, то реновация коснулась десяти образовательных организаций. К 2022 году ремонт планируется завершить еще в трех учреждениях.

— Какой должна быть идеальная школа?

— Комфортной и создающей условия для высокого качества образования, учитывающей индивидуальность каждого ученика.

Если говорить об инфраструктуре, то это лаборатории, спортивный и тренажерный залы, бассейн, стадион. Важны дружественный дизайн, возможность трансформации пространства, наличие приватных зон, где ребенок может почитать или отдохнуть, и шкафчика для личных вещей. И конечно, хорошо оснащенная столовая с возможностью выбирать блюда. Мы стремимся, чтобы все новостройки и школы после реновации соответствовали этим параметрам.

— Учреждения в небольших поселениях требуют особого подхода?

— Малокомплектными школами считаются те, где учится не больше 61 ребенка. У нас таких 24. Самую маленькую школу в деревне Хвалово Волховского района посещают всего пять человек. При этом учебный процесс в таких учреждениях во многом не уступает городскому.

Наше внимание к оснащению учреждений не зависит от их наполняемости. И в больших, и в маленьких школах используются современные технологии, есть интерактивные комплексы, электронный контент. А школьные библиотеки трансформируются в информационно-библиотечные центры — там есть интернет и вайфай, цифровые материалы.

2,6млрд рублей выделено на подготовку образовательных учреждений Ленобласти к новому учебному году

— А если школа расположена далеко от дома?

— Есть 399 школьных автобусов, для всех детей предусмотрен подвоз. До конца 2021 года для замены технически устаревших машин и организации новых маршрутов область планирует приобрести еще 52 автобуса.

— Педагогам всегда нужно идти в ногу со временем. Как обстоят дела с повышением квалификации учителей?

— На базе Ленинградского областного института развития образования открывается Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Он создан в рамках федерального проекта «Современная школа» ­нацпроекта «Образование».

В этом году в ленинградские школы придут около 300 молодых учителей, и с каждым из них будет вестись планомерная работа по развитию профессионального мастерства. Расширяется перечень федеральных вузов, где учителя не просто повышают квалификацию, но и работают над созданием образовательных и инновационных проектов, лучшие из которых получают поддержку региона.

Год назад в Сочи впервые реализован проект Ленобласти и образовательного центра «Сириус» по повышению квалификации молодых педагогов.

— Ленинградские выпускники стабильно показывают высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ. Как удается достичь таких показателей?

— Это результат большой работы всей системы образования: методистов, руководителей, учителей. Анализируются результаты всероссийских проверочных работ в каждом классе. Это позволяет восполнять дефицит знаний учащихся в начальной, в основной и в старшей школах.

Ежегодно изучаются результаты Государственной итоговой аттестации в 9-м и 11-м классах, по итогам готовятся отчеты с адресными рекомендациями по подготовке. Проводятся репетиционные экзамены, чтобы выпускники поняли, над чем стоит поработать, и научились справляться с волнением.

— Как в регионе строится работа с одаренными детьми?

— По нацпроекту «Образование» реализуется ряд проектов для поддержки и развития талантов детей. К началу учебного года на базе школ 18 районов создана сеть медиа­центров. Это площадки центра «Интеллект», откуда дистанционно будут проводить лекции и семинары по подготовке к олимпиадам и конкурсам.

К 1 сентября приурочено открытие 24 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Теперь их в регионе 75, а к 2023 году будет 119.

Появилось два новых «Кванториума» — в Кингисеппе и Выборге. В области действует уже пять детских технопарков, включая мобильный, который курсирует между Волховским, Подпорожским, Лодейнопольским, Бокситогорским, Лужским и Всеволожским районами. На базе Бугровской школы № 3 скоро откроется центр цифрового образования «IT-куб». С прошлого года такой же действует в Киришах.

— Чего бы вы пожелали юным ленинградцам и их родителям накануне Дня знаний?

— Желаю ребятам, чтобы им было интересно в школе и они понимали, зачем учатся. А мамам и папам — помогать детям, быть в диалоге с учителями. Тогда у ваших детей обязательно все получится!

Людмила Кондрашова

Фото lenobl.ru

— Школа наряду с семьей — это база, основа, ориентир в жизни каждого из нас. От первого учителя зависит, как сложится школьный путь ребенка. От увлеченного и умеющего заразить детей своим предметом педагога — будущая профессия. Ленинградская область уделяет большое внимание развитию сферы образования. Строительство новых школ, реновация существующих, создание новых возможностей для занятий по интересам детей, поддержка талантов и развитие педагогических кадров — вот основные векторы, по которым мы движемся. Я УВЕРЕН, ЧТО НАШИ ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ НЕ ПОТЕРЯЮТ ИСКРЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ, ВСЕГДА БУДУТ ИМЕТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ И НАХОДИТЬ СПОСОБ ВОСПОЛНЯТЬ СВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. А ДЕТИ, КАК ВСЕГДА, БУДУТ ЛЮБИТЬ ШКОЛУ, УВАЖАТЬ УЧИТЕЛЯ И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ КАК К СТАРШЕМУ НАСТАВНИКУ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам