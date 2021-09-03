Православная гимназия во Всеволожске получила лицензию на образовательную деятельность

Вот уже четвертый год рядом с храмом во имя святых Константина и Елены в микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске существует Православная гимназия, в которой с этого учебного года будут представлены все классы начальной школы. К 1 сентября текущего года гимназия получила государственную образовательную лицензию: до настоящего момента она действовала на базе общеобразовательной школы №4 г. Всеволожска.

Можно уверенно сказать, что учебный год здесь начался 29 августа, когда после Божественной литургии настоятель храма иерей Дионисий Бунцев отслужил молебен об учащих и учащихся и вместе с родителями попросил о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение» и окропил святой водой икону Божией Матери «Прибавление ума».

А 1 сентября в День знаний гимназию «Логос» посетил с архипастырским визитом епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, который поздравил присутствующих на школьной линейке с началом нового учебного года и пожелал успехов в продолжении учебы.

В празднике Дня знаний также принял участие руководитель гимназии, благочинный Всеволожского округа, Роман Гуцу и клирики Всеволожского благочиния. Учащихся поздравили заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая, глава города – Станислав Богдевич, председатель комитета образования Всеволожского района Ирина Федоренко, другие официальные лица и представители общественности.

Подготовил Владимир Шемшученко