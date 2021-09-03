На молодежном форуме «Ладога» прошел «День регионов»

Развивая молодежные сообщества, развиваем территории – под таким лозунгом в поселке Смолячково прошёл молодёжный образовательный форум «Ладога», собрав ребят со всего Северо-Западного федерального округа. В этом году форум побил новый рекорд – почти две с половиной тысячи заявок на участие. Отбор проходил в несколько этапов, в итоге 600 человек получили возможность учиться, общаться и творить с ведущими экспертами страны.

В рамках «Дня регионов» образовательную площадку посетили заместитель полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Программа дня была представлена в формате иммерсивного шоу.

Образовательная программа включала 10 тематических площадок. Главная задача форума – помочь сформировать конструктивный образ мышления молодежи. У каждого участника был свой наставник для индивидуальной работы, а также встречи с лидерами ведущих молодежных сообществ и грантовый конкурс. Команда из города Кировск Ленинградской области представила проект завода по систематизированной переработке мусора, который сам себя обеспечивает энергией.

Александр Дрозденко решил поддержать грантами сразу четыре лучших проекта: все они будут реализованы на территории Ленинградской области. Традиционно в форуме принимают участие молодые политологи, блогеры, активисты, предприниматели, представители добровольческих движений и волонтеры. Среди приглашенных гостей и звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова.

Национальный совет по корпоративному волонтерству совместно с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области провели добровольческую акцию по высадке лиственниц «Аллея молодежных сообществ».

Организаторами форума выступают Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. В этом году сквозными темами стали «Год науки и технологий в России», а также «Год чистой воды в Ленинградской области». Мероприятие является частью Всероссийской форумной кампании Росмолодежи.

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