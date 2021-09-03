Мультицентр во Всеволожске отметил День рождения

Сегодня, 3 сентября, большая семья Мультицентра социальной и трудовой интеграции отметила шестилетие и провела торжественную линейку. За эти годы в заведении прошли обучение более одной тысячи человек, трудоустроились около половины. И это достаточно высокий показатель по всей России.

– Учреждение шесть лет подряд помогает интегрироваться особенным людям, – обращаясь к участникам, отметил заместитель председателя областного правительства Николай Емельянов. – Опыт Мультицентра интересен всей России. Он стал фабрикой помощи людям с ОВЗ, его воспитанники получают замечательный шанс найти себя. Это ведомство дает путевку в жизнь даже тем, кто отчаялся и думал, что жизнь безнадежна. Здесь они нашли поддержку и помощь.

– Мультицентр – большая семья. Однако, чем больше выпускников и новых обучающихся, тем сложнее собраться всем вместе, – отметила руководитель учреждения Ирина Дрозденко. – Тем приятнее, что в этот день все пришли на праздник. Если бы не наша дружная команда, ничего не получилось. Когда-нибудь я напишу мемуары и расскажу все секреты, расскажу обо всем, через что пришлось пройти на пути становления.

За эти годы в стенах Мультицентра многие ребята нашли себя, освоили новые навыки. Путь к успеху был тернист. Но вместе и сообща удалось преодолеть трудности.

– О Мультицентре узнал в церкви, – рассказал обучающийся Юрий Баюшев. – Сам я из Санкт-Петербурга. Мне здесь нравится учеба, общение с друзьями. Очень хочу научится профессии упаковщика, чтобы потом пойти работать и быть востребованным. Пока у меня не все получается, но я буду стараться. Ведь девиз Мультицентра: «Работай, учись, живи!» Мультицентр стал для меня вторым домом.

В рамках торжества веселые аниматоры снимали стрим и играли в шуточных корреспондентов «Всеволожского вестника». Обратившись к главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому, они поинтересовались «Как вам Мультицентр?». Руководитель района не растерялся и ответил: «От сегодняшних прекрасных слов в адрес этого учреждения просто теряешь голову!»

Ирэн Овсепян

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