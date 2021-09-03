История Чижовского лесочка во Всеволожске

На днях, проходя по Чижовскому лесочку (а это странное название территории у Дома культуры во Всеволожске), я в который раз испытала чувство приятного удивления.

Лесочек Ивана Ивановича Чижова вновь благоустраивается, на сей раз основательно и классически. Прожив в посёлке Всеволожский 75 лет (с 1946 года), не перестаю восхищаться теперь уже городом Всеволожском, когда вижу, как он меняется, конечно же, в хорошую сторону. Да, так и должно быть! Это предыстория. Теперь позвольте, читатели «Всеволожских вестей», поведать старинную историю этого лесочка.

Иван Иванович Чижов был хозяином оружейного магазина на Литейном проспекте Санкт-Петербурга. Предметами охоты интересовался наш последний помещик Василий Павлович Всеволожский, и он был постоянным покупателем в магазине И.И. Чижова. Покупал товары всегда на большую сумму, но не каждый раз у Василия Павловича находились деньги, чтобы расплатиться за покупки. Иван Иванович Чижов отпускал товар в долг В.П. Всеволожскому.

А сумма набиралась немалая, и расплатиться у знатного покупателя не было возможности. И тогда Василий Павлович Всеволожский в счёт долга оформляет в собственность землю с сосновым лесочком на И.И. Чижова, так участок и стал именоваться Чижовским лесочком.

Этому лесочку более 100 лет. Но таким ухоженным он становится только с начала XIX – конца XX века. А первое современное благоустройство было проведено во время пребывания на посту главы Всеволожского района И.В. Самохина. Тогда, в начале двухтысячных, были сделаны подсыпные дорожки. Время шло. Всеволожск более чем за 20 лет стал богатым городом, который может себе позволить подобные расходы.

Действительно, все выглядит классически. Спасибо! Теперь вновь вернусь к И.И. Чижову, которому очень понравилась это дачное место. Уже была действующей и первая в России узкоколейная железная дорога. До самой революции И.И. Чижов жил в посёлке Всеволожский на Всеволожском проспекте (ныне Колтушское шоссе) в доме купца Прохорова. Надо сказать, что во время блокады в доме Прохорова размещалась военная комендатура (дом сохранился). А что до последнего помещика – Василия Павловича Всеволожского, то он был должен многим. При этом отмечу, что даже своим работникам В.П. Всеволожский не всегда выплачивал заработную плату. Приведу пример. Дедушке моего мужа Якову Петровичу Вокка, который служил в имении В.П. Всеволожского в должности главного садовника, за 15-летнюю службу был должен большую сумму. И тоже при расчёте (увольнение главного садовника) расплатился земельным участком, на котором Яков Петрович Вокка и построил свой дом (в 1911 году). Был должен и дворнику Кириллову, дом которого на Пермской улице.

Вот такая история лесочка около Дома культуры и история долгов Василия Павловича.

М.С. Ратникова, бывший директор историко-краеведческого музея, почётный гражданин города Всеволожска