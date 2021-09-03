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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Аварийно-спасательное формирование Всеволожского района сделало 165 выездов за год

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В среду, 1 сентября, исполнился год работы аварийно-спасательного формирования Всеволожского района. За минувший год 13 сотрудников АСФ выезжали для проведения спасательных работ 165 раз.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, в арсенале спасателей есть полный комплекс современной техники и оборудования. Сотрудники АСФ круглосуточно находятся в боевой готовности и готовы к быстрому реагированию. За время своей службы спасатели успели хорошо зарекомендовать себя: они помогали ликвидировать последствия урагана во Всеволожске, участвовали в спасении людей при взрыве в доме № 22 по ул. Добровольского, работали при ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на грунт в Ковалёво.

Отметим, что сейчас, в разгар грибного сезона, большая часть вызовов приходится на поиск заблудившихся в лесу людей. Благодаря работе спасателей было найдено и оказана помощь 49 грибникам, потерявшим ориентиры в лесах Всеволожского района.

Фото пресс-службы администрации ВМР

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