Дорожники перекроют съезды развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса

С 15 сентября до 10 октября дорожники будут поочередно полностью перекрывать движение на всех съездах развязки КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса. За это время планируется ликвидировать колейность на данном участке дороги.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», время полного перекрытия одного съезда не будет превышать двух суток. Работу на объекте планируется вести круглосуточно, в две смены. При этом общее время проводимых работ может быть увеличено в зависимости от погодных условий.

Актуальная информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации. Объехать перекрытые участки водители смогут по оставшимся свободным для движения съездам транспортной развязки, соседним развязкам на пересечении КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом, улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Схема ФКУ Упрдор «Северо-Запад»