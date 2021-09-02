Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил Центр цифрового образования в Буграх

Робототехника, системное администрирование, разработка приложений теперь не будущее, а настоящее школы № 3 в Буграх. В новой «фабрике» информационных технологий высококвалифицированные педагоги «будут штамповать» будущих Гейтсов и Джобсов.

Планируется, что в первый год обучение пройдет не менее 200 детей. Помимо этого, в мероприятиях, акциях, мастер-классах и воркшопах примут участие около 750 ребят. Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Красивые и современные помещения в сине-белых тонах напичканы последними новинками современных технологий. Губернатор Александр Дрозденко не мог не побывать в виртуальной реальности, надев специальный шлем.

– Информационные технологии в будущем могут принести хороший заработок, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Моя дочь разрабатывает приложения, что стало для нее достаточно удачным финансовым подспорьем.

Косметический ремонт восьми помещений осуществлен в соответствии с фирменным стилем и брендированием центров «IT-куб» за счет средств муниципального бюджета в размере 4 млн рублей. Также проведена прокладка силового кабеля, линий связи локальной сети, оборудовано серверное помещение.

Для оснащения Центра в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом закуплены и поставлены современные ноутбуки, планшеты, комплекты робототехники, шлемы виртуальной реальности, очки дополненной реальности, веб-камеры, многофункциональные устройства, принтеры и наушники на общую сумму 13 млн рублей.

В Центре созданы все условия для реализации современных программ дополнительного образования по следующим направлениям: «Программирование на языке Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений». Здесь будут проводить мероприятия по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомству детей с технологиями искусственного интеллекта, а также обеспечению просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности.

Программы разработаны для детей в возрасте от 7 до 18 лет и рассчитаны на обучающихся, имеющих различные интеллектуальные, технические и творческие способности.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина