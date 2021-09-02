В Буграх открыли детский сад на 80 мест

На открытие нового дошкольного учреждения сегодня, 2 сентября, приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Хорошо, когда в регионе открываются детские сады и школы, – отметил глава 47-го региона. – Скажу вам казенными фразами: самая сложная ситуация с социальными объектами во Всеволожском районе. Оно и понятно – в районе много новостроек, где покупают квартиры молодые семьи с детьми. Несмотря на то что взят высокий темп строительства, тем не менее проблемы остаются. Этот вопрос будем обсуждать сегодня с руководством Всеволожского района.

Глава региона высоко оценил новое дошкольное учреждение и отметил красивый внешний вид объекта. Также Александр Дрозденко пожелал, чтобы в новых стенах всегда было весело и интересно и детсад стал для ребятишек вторым домом.

– Небольшой детский сад, но прекрасно оснащен всем необходимым, – поделился впечатлениями глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Уже шестого сентября рядом будет сдано в эксплуатацию еще одно новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 270 детей.

– Пусть наш детский сад станет настоящей страной детства и откроет двери в страну, где сбываются мечты, – пожелала директор Марина Безгодова.

Отметим, что новый детсад рассчитан на размещение 6 групп для детей дошкольного возраста в возрастной категории от двух до семи лет.

Ирэн Овсепян