Во Всеволожске открыли школу на улице Шишканя

Сегодня, 2 сентября, после реновации открылся филиал школы № 4 на улице Шишканя. Учебное заведение проинспектировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона прошелся по кабинетам, поговорил с учащимися и, заглянув в буфет, поинтересовался «Что сегодня на обед?»

– Мы тщательно подошли к дизайну и выбору интерьера, – подчеркнул директор школы Валерий Первутинский. – Благодаря оформлению картами, на которых обозначены достопримечательности, памятные места и даты, ребята с детства будут знать о важных событиях своего района.

Напомним, что здание на улице Шишканя было построено в 1972 году для Всеволожского агропромышленного техникума. До 2018 года в здании располагался филиал «Российского государственного гуманитарного университета». Объект был передан школе № 4 по договору безвозмездного пользования. В 2020–2021 гг. здесь проводилась реновация. На комплексный капитальный ремонт здания структурного отделения и приобретение оборудования, мебели, инвентаря были выделены средства в сумме 72,2 млн рублей.

Дополнительно на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за счет местного бюджета в 2020 и 2021 годах выделены средства субсидии в сумме 26,5 млн рублей на проведение ремонтных работ и 30 млн рублей на закупку оборудования, мебели и инвентаря.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина