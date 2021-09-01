Центр цифрового образования «IT-Cube» открылся в Бугровской СОШ № 3

Отныне школьники СОШ № 3 в Буграх могут осваивать азы информационных технологий в Центре цифрового образования. «IT-Cube» открылся на базе учебного учреждения сегодня, 1 сентября.

Планируется, что в первый год обучение пройдет не менее 200 детей. Помимо этого, в мероприятиях, акциях, мастер-классах и воркшопах примут участие около 750 ребят. Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

– Численность обучающихся по программам Центра стабильно будет расти, – рассказывает директор школы Алексей Граков. – В Центре будут проводиться мероприятия по тематике современных цифровых технологий и информатики. В рамках программы ребята познакомятся с технологиями искусственного интеллекта, а также обеспечения просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности. Программы разработаны для детей в возрасте от 7 до 18 лет и рассчитаны на любой социальный статус учащихся, имеющих различные интеллектуальные, технические и творческие способности.

По словам директора, «IT-Cube» оснащен самым современным оборудованием.

– В рамках реализации федерального проекта приобретены и установлены ноутбуки, планшеты, комплекты робототехники, шлемы виртуальной реальности, очки дополненной реальности, веб-камеры, МФУ, наушники и принтеры, – информирует Алексей Граков.

В центре созданы все условия для реализации программ дополнительного образования по следующим направлениям: «Программирование на языке Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений». Обучающиеся «IT-куба» получат возможность овладения актуальных и востребованных знаний, освоят навыки и компетенции в сфере ИТ, пройдут раннюю профессиональную ориентацию, опробуют себя в технических профессиях, а также получат опыт использования новейших IT-технологий.

Отметим, что основной формат образовательного процесса в Центре – это проектная деятельность, в которой будут реализовываться проекты как внутри направлений, так и совместные интегрированные проекты в формате инженерной разработки в виде выполненного продукта. За счет имеющегося пандуса, поручней на лестничных пролетах, лифта обеспечен физический доступ малоподвижных групп обучающихся во все необходимые помещения Центра, а также созданы специальные условия для лиц с ОВЗ.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации Бугровского сп