Мурино отметит День города 4 сентября

Праздничные мероприятия, посвященные 272-летию Мурино пройдут в эту субботу, 4 сентября. Жителей и гостей города будут ждать развлечения на самый разный вкус: от духового оркестра и перфоманс-шествия до спортивных состязаний и химического шоу.

Программа мероприятий заявлена сразу на нескольких адресах.

На улице Екатеринская (у фонтана) с 12.00 до 17.00 будут выступать творческие студии западного мкр Мурино, коллективы МКУ «Центр муниципальных услуг» и скрипач-виртуоз Виктор Лайт. Здесь же состоится перфоманс-шествие уличного театра «Аспект», а в 16.00 – выступление ВИА «Пролетарское танго».

На Оборонной улице, д. 24 с 11.00 до 12.30 будет проходить детская развлекательная программа «Мой маленький дворик». Также малышей будут ждать на спортивной площадке деревни Лаврики с 14.00 до 15.30.

В парке на улице Английская с 13.00 до 16.00 будет играть духовой оркестр.

В зоне отдыха «Школьный спуск» с 11.00 до 12.30 запланирована детская игровая программа «Осенний переполох». Здесь же в 11.40 пройдет химическое шоу для детей.

В Муринском центре образования №4 (ул. Графская, д. 13) состоится финал турнира по мини-футболу на Кубок Главы администрации.

Финальным аккордом праздничного дня станет яркий салют, который запланирован на пр. Ручьёвский в 22.00.