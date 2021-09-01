В школах Всеволожского района отметили День знаний

Сегодня, 1 сентября, в школах Всеволожского района проходили торжественные линейки, звучали добрые напутствия и поздравления. В новом учебном году за парты сядут почти 50 тысяч школьников, среди них чуть более семи тысяч первоклассников.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский принял участие в торжественной линейке во всеволожской школе № 6, где первый звонок прозвенел сразу для семи первых классов.

– Первоклашкам предстоит долгое и интересное путешествие в мир знаний, будущим выпускникам предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую жизнь, – отметил глава районной администрации. – Всем от чистого сердца желаю успехов и удачи, здоровья и радости. С новым учебным годом!

Отметим, что в образовательных учреждениях Ленинградской области продолжит действовать ряд «ковидных» ограничений. Так, в этом году сохранятся ежедневная термометрия персонала и усиленный дезинфекционный режим. Остается и запрет на проведение межклассовых мероприятий.

Небольшое послабление коснулось масочного режима: на данный момент учителям можно работать без масок. Такое решение было принято в связи с высоким числом педагогов, прошедших вакцинацию. По сообщениям областного правительства, более 70 % учителей сделали прививку от коронавируса.

Фото Светланы Усик