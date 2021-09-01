Во Всеволожском районе отметили День ветеринарного работника

Возле памятного знака в честь ветврачей и фельдшеров Великой Отечественной войны в Романовке 31 августа состоялся митинг, посвященный Дню ветеринарного работника. У монумента вспоминали о бесценной работе ветеринарных врачей в военные годы.

– Нельзя забывать о том, что представители нашей профессии во все времена достойно исполняли свой долг, – подчеркнул начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов. – Во время войны и блокады они ни на минуту не прекращали работать и не допустили вспышки опасных инфекционных заболеваний. Ведь как человек нуждается в лечении, так и животным необходима помощь специалистов. Отрадно, что первый и единственный в стране памятник военным ветеринарам находится во Всеволожском районе.

Выступавшие отметили, что на месте установки мемориала в годы Великой Отечественной войны располагался ветеринарный отдел Ленфронта, фронтовые и армейские (полевые) ветеринарные лазареты. С 15 января по 31 марта 1944-го сюда поступили 1 111 раненых и больных лошадей. Из них погибло только 61 животное.

Затем участники митинга возложили цветы, после чего в музее «Дорога жизни» состоялась презентация книги «Государственная ветеринарная служба Ленинградской области в образах и лицах». В сборнике статей описана история возникновения, развития и совершенствования государственной ветеринарной службы в Петербургской губернии, Ленинградской области и муниципальных районах, ее достижения, вклад руководителей и специалистов в развитие животноводства, производство высокоценных и безвредных продуктов питания, опыт профилактики и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней, общих для животных и человека.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина