Ленинградская панорама: к особенным детям – особый подход

По статистике ООН, 15 % населения Земли имеют разную степень инвалидности. Это порядка миллиарда человек. Между тем общество все еще учится принимать людей с особенностями развития и взаимодействовать с ними.

Шагать навстречу

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию по правам инвалидов, на государственном уровне поддержав социальную философию инклюзии – реального включения в активную общественную жизнь людей, имеющих трудности в физическом развитии или ментальные особенности.

Программа «Доступная среда» трансформирует городское пространство для жителей с особыми потребностями. Закон об образовании РФ дает право любому ребенку учиться в любом образовательном учреждении по выбору родителей. В трудовом законодательстве прописано право на сопровождаемое трудоустройство инвалидов и квоты рабочих мест.

Однако инклюзия – это не только пандусы, тьюторы, адаптированные учебные программы, но и отношение окружающих – одноклассников и их родителей, соседей, коллег. И это пока остается большой проблемой.

«Общество еще не готово принимать особенных членов, – говорит Алексей Блинов, папа девочки с аутизмом из деревни Новосиверской Гатчинского района. – Алина на домашнем обучении, со сверстниками контактирует нечасто. Но и в этих редких случаях мы наблюдаем косые взгляды и слышим обидные реплики».

Начинать с семьи

В семье Блиновых уверены: негативный посыл часто идет от взрослых. Если у них самих нет знания и понимания, как общаться с людьми с инвалидностью, то и детей они этому научить не могут. Встретив особенного ребенка (например, во время прогулки) и не зная, как себя вести в такой ситуации, окружающие «выпускают колючки».

Психологи такой негатив и даже агрессию общества объясняют ксенофобией. Это боязнь чужого, страх перед тем, кто отличается от тебя. Он, кстати, срабатывает не только на людей с инвалидностью. На любое отличие – другой цвет кожи, необычную внешность или поведение. Если тебе страшно, ты защищаешься. Как? Чаще всего – нападая.

Проверенный вариант снять страх – дать исчерпывающую информацию о незнакомом объекте. Родители Алины Блиновой считают, что рассказывать об особенных членах общества нужно на родительских собраниях в детских садах. Чтобы мамы и папы поняли и внушили своим малышам: лишняя хромосома или инвалидное кресло – не повод для отторжения. Более того, у ребят с инвалидностью есть чему поучиться.

Так, Алина – талантливый художник. Выставка ее картин с успехом прошла в Доме дружбы Ленобласти, потом переехала в Дом культуры в Белогорке. «Экспозиция была организована при поддержке администрации Сиверского городского поселения, и это важный шаг в развитии инклюзии. Посмотрев картины, люди просили разрешения прийти к нам в гости, узнать об Алине больше», – делится папа юной художницы.

Дружить без преград

В Колтушах Всеволожского района работает спортивный клуб имени Рафаэля Зиновьева. Он назван в память о мальчике – первом капитане первой в области команды детского следж-хоккея (это аналог хоккея с шайбой для людей с инвалидностью).

«В клубе тренируются три категории юных хоккеистов: мальчики 3-7 лет, девочки 8-16 лет и команда следж-хоккея. Это позволяет переступить барьеры в коммуникации, – говорит директор АНО «Центр социального и спортивного развития «Амалиэль» Дмитрий Зиновьев. – Спортом занимается 71 ребенок, из них 16 ребят – с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия мы стараемся проводить для всех групп сразу, тем самым учим детей дружить и поддерживать друг друга, несмотря на особенности развития».

Работа по вовлечению детей с инвалидностью в социум должна вестись на всех уровнях, включая государственный, уверен руководитель АНО. Воспитывать толерантность необходимо со школьной скамьи. В ряде регионов России практикуются «Уроки доброты». Хорошо бы и в Ленобласти разработать аналогичную программу.

«Мы организовывали в Кингисеппе игру по следж-хоккею. Поначалу наше предложение встретили настороженно. Но когда партнеры узнали о нашей команде Red Rocket больше, от непонимания не осталось и следа. Игра прошла на ура! На следующий выезд нас уже ждали с радостью. Чем больше личных контактов, общения – тем меньше преград», – объясняет Дмитрий Зиновьев.

Тиражировать опыт

«Некоммерческие организации, благотворительные фонды, реализующие программы помощи детям и взрослым с инвалидностью, чувствуют поддержку властей Ленинградской области. Полноценная жизнь таких наших сограждан – комплексная задача. Мы плотно взаимодействуем с комитетами по социальной защите, по образованию. Социально ориентированные проекты поддерживаются грантами губернатора Ленинградской области», – говорит председатель регионального отделения Всероссийской организации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ), Оксана Громова.

В регионе немало успешных инклюзивных практик. В Киришах работает фонд «Ангел надежды», в Гатчине – семейный клуб «Акуна Матата». Список можно продолжать.

«Этот опыт нужно тиражировать, чтобы аналогичные проекты работали во всех районах, – полагает Оксана Громова. – Безусловно, нужно больше заниматься развитием доступной среды. Тогда семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, будут чаще появляться на людях. А чтобы общество их правильно воспринимало, требуется большая просветительская работа».

Все собеседники «Ленинградской панорамы» настаивают на важности своеобразных памяток или инструкций о правилах общения с особенными членами общества. Эффективными также будут видеоуроки и короткие ролики. Их следует демонстрировать по телевидению, а также показывать в общественных местах, социальных центрах, учреждениях здравоохранения.

Людмила Кондрашова

Фото из архивов героев публикации

7583 школьника с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в прошлом учебном году обучались вместе с детьми без нарушений в развитии в общеобразовательных школах Ленобласти

Как рассказать ребенку об особенных сверстниках

Объясните, что люди бывают разными – одни быстро бегают, а другим трудно передвигаться, кто-то плохо слышит или лишен зрения, кто-то любит поболтать, а иные общаются на языке жестов… У всех нас есть сильные стороны и слабости. Все мы равные члены общества.

Говорите не о конкретных диагнозах, а о том, как они проявляются в поведении человека. Поясните, что аутизм, синдром Дауна, ДЦП – особенности развития. Этим нельзя заразиться, и неправильно называть таких детей больными.

Предупредите: некоторые особенные дети могут громко кричать, размахивать руками, у них необычная мимика. Не нужно бояться, они неопасны и неагрессивны. Просто им бывает трудно выразить чувства и эмоции, у них повышенная чувствительность к звукам, запахам, тактильным ощущениям.

Расскажите о правилах общения с такими детьми:

уважай личные границы собеседника, перед началом разговора убедись, что он готов общаться;

предупреждай, что хочешь сделать: «Я дам тебе игрушку», «Я возьму тебя за руку»;

прежде чем передвинуть человека на коляске, спроси его разрешения;

общаясь с плохо слышащими, со слабовидящими, а также с детьми с ментальными нарушениями, говори внятно, короткими фразами. Не торопись, жди ответной реакции.

Такой разговор с детьми должен состояться прежде, чем они столкнутся с людьми с инвалидностью. Если ребенок будет готов, то страх, а тем более конфликтная ситуация не возникнут.