В Токсово прошли соревнования по прыжкам с трамплина на Кубок Владимира Белоусова

21–22 августа на Кавголовских трамплинах состоялось традиционное соревнование по прыжкам на лыжах с трамплина «Кубок Владимира Белоусова». В нем принимали участие ветераны спорта из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманска, Казани, Нижнего Новгорода, Южно-Сахалинска, Пермской области и даже из Беларуси.

В первый день спортсмены соревновались на трамплине мощностью К-40. На этом трамплине второе место в возрастной группе «50–59 лет» завоевал житель посёлка Кузьмоловский Фидель Терентьев, второе место в возрастной группе «40–49 лет» завоевал житель Выборга Андрей Сергеев, в группе «30–39 лет» на третье место вышел житель посёлка Новое Девяткино Юрий Лобков. Самый дальний прыжок на трамплине К-40 показал мастер спорта из Санкт-Петербурга Александр Пашаев. Дальность его прыжка оказалась 42 метра.

22 августа летающие лыжники выступали на трамплине мощностью К-65. Но в этот день погода внесла свои коррективы: после первого зачётного прыжка хлынул дождь. На этом трамплине Юрий Лобков из Нового Девяткино вышел на второе место в возрастной группе «30–39 лет», а Андрей Сергеев из Выборга занял третье место в возрастной группе «40–49 лет». Самый дальний прыжок показал Фёдор Чижов из Санкт-Петербурга с дистанцией в 75 метров.

Награждение проводили председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга А.И. Шантырь, президент Федерации России по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью Д.Э. Дубровский и директор Школы высшего спортивного мастерства по Зимним видам спорта И.Г. Лебедев. Главным судьёй соревнований выступил восьмикратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина С.М. Ленинский.

Отметим, что ветеранская организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью является самой сильной в России. А у соревнования «Кубок Владимира Белоусова» есть своя фишка – эксклюзивные медали, которые изготавливаются по распоряжению главы администрации МО «Токсовское ГП» Сергея Кузьмина. На церемонии награждения их вручал представитель ветеранской организации Алексей Голицын. Привезти такие медали из Токсова считается гордостью для российских прыгунов.

Состязание организовано в честь единственного российского олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина – Владимира Павловича Белоусова. Он стал победителем зимней Олимпиады в 1968 году. Олимпиада проходила во французском городе Гренобле. Приз Владимиру Белоусову вручал президент Франции генерал де Голль. Перед Олимпиадой Владимир Павлович тренировался на наших кавголовских трамплинах. Сейчас он проживает в городе Всеволожске, в июле ему исполнилось 75 лет.

Соб. инф.

