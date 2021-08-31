В Романовке открыли новое общественное пространство

Новая зона отдыха появилась в поселке Романовка. Общественное пространство было благоустроено в рамках федеральной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». В новой зоне отдыха почетные гости и посетители парка посадили 14 сеянцев сибирских елей.

– Могу сказать, что парк произвел на меня хорошее впечатление, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Новая зона отдыха соответствует столичному, московскому уровню. Прекрасная территория появилась благодаря поддержке губернатора Ленинградской области Александру Дрозденко, который добавил к федеральному финансированию средства из регионального бюджета.

Активное участие в реализации проекта принимали Центр компетенций Ленинградской области, Минстрой, партия «Единая Россия». В планах благоустройство территории возле Дома культуры в Романовке. По завершении работ по центру Романовки можно будет совершить потрясающий променад по трем благоустроенным территориям.

– Третий год наше муниципальное образование принимает участие в федеральной программе, – подчеркнул глава местной администрации Сергей Беляков. – Так что открытие новых благоустроенных территорий стало доброй традицией. В прошлом году в этот день состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого был построен новый красивый парк. Надеюсь, что ровно через год на карте появится еще одна благоустроенная территория.

– Я живу в соседнем доме, – делится впечатлениями пенсионерка Галина Андреевна Ревера. – Приятно, что здесь появилась парковая зона с детскими качелями и красивыми деревьями. Думаю, что она станет любимым местом отдыха для горожан. Трудно поверить, но на месте, где еще вчера были лужи и грязь, сейчас красивые скамейки. Народ давно мечтал о таком красивом парке. Мы очень довольны.

– Хорошо, когда город благоустраивается, – говорит молодая мама Светлана Угай. – Красивая детская площадка, где можно гулять с детьми. Видно, что архитекторы при проектировании подошли с умом и предусмотрели все. Только одна просьба: хотелось бы, чтобы благоустроили и территорию возле улицы Верхняя.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина