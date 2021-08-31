Во Всеволожске отметили 100-летие со дня гибели Николая Гумилева

Тридцать лет назад во Всеволожске, на берегу реки Лубьи, впервые собрались поклонники поэзии Николая Гумилёва. Много воды унесла с тех пор речка, заметно поредели ряды первых участников поэтических встреч, но традиция продолжает жить – во многом благодаря Ирине Гуреевой-Дорошенко, которая каждый год собирает в день гибели поэта на памятном месте всех, кому дорого это имя.

Встреча всегда открывается панихидой – раньше под открытым небом, а теперь – в церкви Святых равноапостольных Константина и Елены в Бергардовке. После службы, которую провел отец Дионисий, состоялось важное событие: участники мероприятия высадили у памятника Николаю Гумилёву, установленному на территории храма, куст сирени – подарок московской селекционной творческой группы «Русская сирень».

Новый сорт «Николай Гумилёв», авторами которого являются кандидат сельскохозяйственных наук С.А. Аладин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор О.Н. Аладина, вице-президент Международного общества сирени по России и Азии Т.В. Полякова и селекционер А.С. Аладина, вырастили к 100-летию со дня гибели поэта. Первый в России куст сирени достался городу Всеволожску не случайно. Ведь именно здесь в 1991 году родилась первая в России традиция поминать Гумилёва в день его расстрела.

Представитель организации в Санкт-Петербурге Ирина Сапожкова торжественно передала саженец вместе с сертификатом Всеволожскому историко-краеведческому объединению «Русское наследие» в год 135-летия со дня рождения и 100-летия со дня гибели поэта. Мы надеемся, что он приживётся на нашей земле и будет радовать всех своим цветением.

Вот описание нового сорта: «Простые цветки, очень крупные, на удлиненных тонких фиолетовых трубочках, создают эффект ажурности и невесомости. Лепестки овальной формы, темно-лиловые с небольшими светлыми кончиками, загнутыми внутрь. Характерная особенность – сине-фиолетовый центр венчика и расходящиеся по центральной оси лепестков темно-лиловые широкие полосы в виде креста, напоминающего Георгиевский крест. Яркий центр цветка контрастирует с более светлыми волнистыми краями лепестков, что делает сорт особенным, узнаваемым».

ХХХ музыкально-поэтический вечер под открытым небом «День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске» собрал поэтов, певцов, авторов-исполнителей, историков, краеведов, сотрудников библиотек и музеев – всех, кто знает и любит творчество замечательного поэта, местом трагической славы которого стал наш город. В числе гостей были москвичи литературовед Татьяна Альбрехт и писатель Владимир Полушин, руководитель секции по литературному наследию Н.С. Гумилёва в Союзе писателей РФ.

По случаю юбилейной даты заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков за большой личный вклад в популяризацию творчества Николая Степановича Гумилёва вручил И.Н. Гуреевой-Дорошенко, Н.Н. Левкович, А.Н. Миронову, В.К. Паузер, Н.Н. Брауну, Е.Н. Туманову, Н.В. Ерёмину, редакции газеты «Невская заря», Санкт-Петербургскому Дворянскому собранию, редакции газеты «Всеволожские вести» благодарности. Эти люди и организации на протяжении двух-трёх десятилетий лет сохраняли традицию проведения дня памяти поэта во Всеволожске.

Череда мероприятий, посвящённых юбилейной дате, продолжилась на следующий день, 27 августа. В Ленинградской областной универсальной научной библиотеке состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция с пророческим названием «Ещё не раз вы вспомните меня…», организованная областной библиотекой совместно с ВИКО «Русское наследие» и Общественной палатой Всеволожского района при поддержке областного комитета по культуре и туризму. На мероприятии выступили литературоведы, писатели, краеведы, учёные из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Новосибирска, Рязанской области.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина