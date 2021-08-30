Храм Спаса Нерукотворного Образа во Всеволожске отметил 120-летие со дня освящения

В минувшее воскресенье, 29 августа, во всеволожской церкви прошла божественная литургия по случаю 120-летия со дня освящения храма Спаса Нерукотворного Образа. Службу провел архиерей Выборгский и Приозерский Игнатий.

Правящему архиерею сослужил настоятель храма благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу, архимандрит Александр (Арва), архимандрит Никита (Латушко), протоиерей Евгений Валяшкин, протоиерей Владимир Данкович и гости храма в священном сане. Завершилась служба крестным ходом.

Также в этот день сотрудники и прихожане прихода были отмечены архиерейскими медалями и грамотами. Владыке Игнатию был подарен архиерейский жезл, изготовленный в столярных мастерских при храме.

Отметим, что история небольшого кирпичного храма относится к концу XIX века. Церковь была построена под покровительством Всеволожских и освящена 16 августа (29 августа) 1901 года. Сегодня жизнь в приходе активна и многогранна. При храме работает детская православная школа, после служб проходят духовные беседы, выпекаются просфоры для Божественной литургии. Кроме того, совершаются многочисленные паломнические поездки по святым местам Санкт-Петербурга и других епархий, осуществляется духовное окормление детского реабилитационного центра и социального центра пенсионеров.

Фото Антона Ляпина