Спартакиада активной молодежи прошла в Новом Девяткино

В минувшую субботу, 28 августа, активная молодежь из разных поселений Всеволожского района приехала состязаться за победу сразу в нескольких видах спорта. Ребята забивали голы в турнире по мини-футболу, перекидывали мяч через сетку в волейболе, покоряли кольцо в баскетболе и доказывали, кто лучше в сдаче норм «ГТО».

Под ясным небом и под звуки энергичной музыки участников приветствовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава поселения Дмитрий Майоров и экс-капитан команды «Зенит» Алексей Игонин. После добрых напутствий на площадке развернулся настоящий спортивный праздник, существенную лепту в который внесли отличная погода и потрясающая энергетика участников.

Стоит отметить, что на улице с символичным названием Спортивная в этот день было интересно не только любителям активности. Все желающие могли насладиться ярким экстрим-шоу – профессионалы экстремального спорта демонстрировали захватывающие трюки на скейтбордах, велосипедах и самокатах. Ну и, конечно же, на скейт-площадке прошли бесплатные мастер-классы для новичков и любителей.

Фото Антона Ляпина