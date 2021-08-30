Они помогают беречь покой в Кудрово

Добровольная народная дружина МО «Заневское городское поселение» из Всеволожского района отметила в июле первый юбилей — пять лет с момента организации.

Дружинников в ярких жилетах с символикой «ДНД» на улицах Кудрово можно встретить трижды в неделю — они выходят на дежурства по пятницам, субботам и воскресеньям.

Парк «Оккервиль» находится в зоне их постоянного внимания. В субботу здесь многолюдно с самого утра, на детских площадках играет малышня, кудровчане семьями прогуливаются по аллеям, отдыхают у воды… Неужели кто-то нарушает общественный порядок?

«Пять лет назад ситуация была совсем другая, — говорит начальник сектора ГОЧС и безопасности администрации Заневского городского поселения Владимир Романюк. — Застройщик передал нам парк, и любители шашлыка стали превращать его в помойку: всюду грязь, мусор и сожженная трава. Тогда руководители муниципального образования и решили сформировать ДНД, чтобы помогать полиции следить за порядком, разъяснять жителям правила поведения в общественных местах».

Результаты работы появились довольно скоро. Конфликтных ситуаций стало намного меньше, делать барбекю на лужайках практически перестали. Жители Кудрово постепенно привыкли, что улицы и общественные пространства регулярно патрулируют крепкие мужчины в униформе.

Сейчас дружинники в две смены обходят три маршрута: парк и микрорайон «Новый Оккервиль», жилые кварталы южной части Кудрово, а также городской поселок Янино-1.

На одном из таких обходов я и побывала. Июльским субботним утром в парке собираются члены ДНД. Владимир Романюк проводит инструктаж: в зеленых зонах города запрещено разводить костры и ставить мангалы, в общественных местах нельзя распивать алкоголь и курить, недопустимы скандалы и драки. Он напоминает, что действовать следует исключительно силой слова, убеждением. Если самим справиться с нарушителями не удается, нужно вызывать полицию.

Впрочем, все дружинники с опытом. Из 29 членов ДНД 12 человек — с первых наборов. Важен и авторитет руководителя. С 2017 года дружину возглавляет Анатолий Машенцев. Уважение товарищей, два высших образования — военное и юридическое, плюс опыт работы в полиции помогают поддерживать четкую дисциплину.

Сегодня полномочия у дружинников довольно широкие. Так, они поддерживают общественный порядок на всех проводимых массовых и спортивных мероприятиях. Это одна из самых сложных задач, и решается она коллективно.

«Каждый член ДНД заинтересован, чтобы жителям молодого растущего города было спокойно, безопасно, комфортно. Поэтому дружина оперативно откликается на актуальные вызовы», — подчеркивает командир ДНД.

В 2019 году дружина Заневского городского поселения стала лучшей среди ДНД Ленинградской области, а в 2020 году заняла в региональном конкурсе второе место.

Скажем, сейчас дружинники совместно с представителями архивного управления правительства Ленобласти контролируют, как соблюдаются антикоронавирусные меры и масочный режим в торговых точках Кудрово. В ходе рейдов инспектируют продуктовые магазины, аптеки, кафе, парикмахерские. Проверяют, везде ли посетителям выдают средства индивидуальной защиты, ведется ли журнал термометрии работников и соблюдается ли график дезинфекции контактных поверхностей.

Во многих народных дружинах региона остро стоит кадровый вопрос. А вот в Заневском поселении такой проблемы нет. Дружина практически укомплектована, 4 кандидата ждут своей очереди.

«Думаю, нехватка дружинников — это организационная недоработка, — отмечает Владимир Романюк. — Мы, например, ищем добровольцев через соцсети и СМИ, распространяем объявления и листовки в массовых местах. И желающие есть! А еще важно действовать в тесном контакте с муниципалитетом. Я курирую работу ДНД с первых дней ее создания и, наряду с решением оргвопросов, добиваюсь, чтобы дружинников премировали за дежурства. Члены ДНД — неравнодушные и активные люди, им не все равно, что происходит вокруг, но и материальный стимул исключать неправильно. Желательно также, чтобы полиция чаще сопровождала дружинников на дежурствах. Об этом я регулярно договариваюсь с руководством районного УМВД».

Мила Дорошевич

На снимке: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручает командиру ДНД Анатолию Машенцеву почетную грамоту за победу в областном конкурсе.