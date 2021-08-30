Лучших спортсменов района наградили во Всеволожске

Торжественная церемония награждения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта прошла 27 августа в конференц-зале КДЦ «Южный». Сюда съехались гости из разных уголков Всеволожского района.

Встреча прошла в тёплой атмосфере за чашкой чая. Пообщаться с гостями пришли глава районной администрации Андрей Низовский, заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько, начальник отдела физической культуры и спорта Екатерина Ларионова и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев.

Всё началось с показа видеоролика, подготовленного отделом физической культуры. Согласно данным, приведённым в презентации, чуть меньше половины населения района регулярно занимается физкультурой. Речь идёт не о серьёзных спортивных достижениях, а о ежедневной утренней зарядке и общем уровне активности. Сейчас перед отделом стоит цель привлечь ещё больше людей к регулярным занятиям. К 2030 году планируется привлечь к здоровому образу жизни 70 % населения района. Для этого необходимо обеспечить условия – организовать мероприятия, построить спортивные площадки и другие объекты.

Работа в этом направлении ведётся: в Сертолово сейчас строят региональный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, во Всеволожске – муниципальный ФОК с бассейном. Подобные комплексы планируется возвести и в Кудрово, Романовке, Порошкино и Агалатово.

Церемонию награждения провела ведущая Евгения Шалягина. Дарье Бочаровой вручили удостоверение мастера спорта РФ, удостоверение и знак мастера спорта получили Мария Блинова и Сергей Мальцев. Почётной грамотой Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области отметили Екатерину Ларионову. Благодарность от комитета также получили заместитель директора Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Максим Алёшин, тренер Всеволожского центра физической культуры и спорта Юрий Кирьянов, а также главный специалист Всеволожского центра физической культуры и спорта Артём Мартыненко.

Почётную грамоту Совета депутатов района вручили тренерам Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва Геннадию Дмитриеву и Николаю Филёву. За активное участие в акции «Зарядись позитивом на «Песчанке» особо отметили Гульфию Зайнутдинову, которая работает инструктором по спорту в детском саду №4 города Всеволожска. Занятия в рамках проекта «Зарядись позитивом на «Песчанке» проводили специалисты как коммерческих, так и общественных организаций. Однако делали они это на бесплатной основе. Общими усилиями удалось провести открытые тренировки по северной ходьбе, ритмической гимнастике, аэробике, йоге, мастер-класс по капоэйре и многое другое.

Кроме того, благодарность вручили и Центру школьного спорта Всеволожского района. Эта организация появилась в 2017 году по инициативе тренеров района. Она работает в тесном контакте со Всеволожской спортивной школой Олимпийского резерва. Награду получил представитель организации Максим Алёшин.

В этот день чествовали всех тех, кто внёс большой вклад в развитие физической культуры и спорта в нашем районе. Кто-то вдохновил других своими спортивными достижениями, кто-то на безвозмездной основе проводил мастер-классы, кто-то помог состояться различным праздникам и соревнованиям. Ясно одно: все эти люди неравнодушны к здоровому образу жизни и хотят привлечь к нему окружающих. Поэтому, без сомнения, заслуживают награды.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина