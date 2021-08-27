В Выборге для профилактики асоциального поведения подростков и молодежи используют искусство театра.

Весной студенты местного филиала Российского государственного педагогического университета им. Герцена, воспитанники детского театра «Карусель» и активисты Выборгского Совета молодежи включились в молодежно-образовательный проект «Открытая сцена», организованный на базе Дома молодежи Выборга.

Двадцати пяти участникам в возрасте от 14 до 23 лет предложили пройти трехдневный тренинг по актерскому мастерству. Согласитесь, уже интересно! Когда же ребята узнали, что им предстоит в кратчайшие сроки написать сценарий и поставить спектакль, поднимающий проблемы молодежи, интрига накалилась.

«Это были очень яркие, насыщенные дни, — рассказывает участница проекта Александра Николаева. — Мы даже знакомились необычно. Все по очереди садились на стул и честно отвечали на заданные вопросы, даже провокационные и неловкие. Смысл в том, чтобы понять друг друга, выяснить, что беспокоит каждого, найти общие темы и настроиться на сотрудничество».

Наставником выступил один из создателей проекта «Открытая сцена», психолог из Санкт-Петербурга Михаил Архипов. Он давно и успешно занимается профилактикой рискованного поведения подрастающего поколения и отлично знает, что нотации и назидательный тон работают плохо. Гораздо эффективнее дать ребятам прожить напряженную ситуацию и вместе найти пути ее разрешения.

Участники проекта вспоминали истории из жизни и на конкретных примерах определили круг по-настоящему острых, актуальных для современной молодежи проблем. В числе выбранных эпизодов оказались буллинг в школе, общение между педагогами и учениками, зависимость от соцсетей, курение и употребление алкоголя. Особой строкой — пропаганда наркотиков.

«Ребята, в частности, обратили внимание на ситуацию, когда надписи на асфальте, на стенах зданий подсказывают прогуливающимся по городу компаниям, где купить запрещенные вещества, — делится специалист по методике клубной работы Дома молодежи Выборга, куратор проекта «Открытая сцена» Валерия Данилова. — Таким образом молодежь обозначила очень важную тему — умение сказать «Нет!», противостоять мнению окружающих, которые подталкивают к неправильному шагу».

Сюжетами театральной постановки стали одиннадцать реальных ситуаций. Сценарий корректировали на ходу, новоявленные актеры прорабатывали мизансцены, реплики, жесты. Часть персонажей задействовали в нескольких сценках одновременно. Этот прием показывает, что человек в разных условиях ведет себя по-разному: дома он один, с друзьями — совсем другой.

Финалом тренинга стал показ спектакля на сцене актового зала Выборгского филиала РГПУ им. Герцена. В соответствии с методом «Форум-театра» публику тоже вовлекли в действо. Актеры разыгрывали скетчи и обращались за помощью к залу — какой из вариантов позитивного решения проблемы выбрать. Время от времени кто-то из зрителей выходил на подмостки и предлагал свой путь, иногда довольно неожиданный.

Именно на диалоге актеров и зрителей, которые сообща ищут выход из конфликта, основан эффект проекта «Открытая сцена». Его непосредственные участники, актеры не только развивают свои личностные качества, учатся работать в команде, но и языком социального театра доносят до сверстников важную информацию о пагубных привычках, об асоциальном поведении. Убеждают — выход есть!

В сентябре в Выборге стартует второй этап проекта. Волонтеры покажут эту театрализованную постановку на различных площадках города и района.

Людмила Кондрашова