Не нарушая баланса природы

Строительство логистического центра во Всеволожском районе, возводимого компанией «Газпром социнвест», ведется с выполнением всех природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией, и с соблюдением экологических норм и требований, установленных законодательством в области природопользования.

Логистический центр строится для обеспечения нужд объектов газотранспортной системы и газификации населённых пунктов Ленинградской области.

30 июля 2020 года Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области был согласован проект лесоразведения. Для его реализации в октябре прошлого года были посажены почти пять тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Посадка заняла площадь более 2 га в границах Приозерского лесничества, Кривковского участкового лесничества.

Чтобы большая часть сосен выжила, проектом предусмотрен уход за посадками, включающий регулярную оправку от негативных природных факторов, рыхление почвы и дополнение культур при необходимости.

Первая оправка посадок от завала травой и почвой, заноса песком, выжимания морозом, а также уход за противопожарными объектами – обновление противопожарных минерализованных полос – будут проведены до наступления первых холодов, в третьем квартале 2021 года.

Еще одно важнейшее природоохранное мероприятие, проводимое при строительстве объекта, – очистка сточных вод в ручей Киварин. Стоки, образующиеся на территории строительной площадки, направляются на локальные очистные сооружения. Такие сооружения состоят из пескоотделителя, бензомаслоотделителя с коалесцентным модулем, сорбционного фильтра и установки ультрафиолетового обеззараживания, что позволяет обеспечить максимальную степень очистки воды.

«При строительстве мы стремимся не нарушать баланса природы. Цель всех проводимых природоохранных мероприятий – минимизировать возможные негативные последствия вмешательства в окружающую экосистему. Для этого проводится лесоразведение, в прошлом году мы посадили 4 900 сосен, большая часть из которых выжила и в будущем станет лесом. Также проводится очистка сточных вод. За весь период стройки не было зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Это свидетельствует о высоком качестве выполнения локальных очистных сооружений, соблюдении технологии очистки сточных вод, требований проектной документации и природоохранного законодательства при реализации объекта!» – делится Александр Петров, главный специалист отдела по организации и контролю проектно-изыскательских работ управления по строительству объектов ООО «Газпром социнвест».

Качество стоков контролируется посредством производственного экологического контроля, в том числе мониторинга, проводимого аккредитованной лабораторией. В процессе контроля ежеквартально отбираются и исследуются пробы сточных вод до и после очистки, в точке сброса природных вод ручья Киварин, выше и ниже сброса очищенных сточных вод.

Ольга Иванова