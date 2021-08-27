Ленинградская панорама: новости региона

Дайджест актуальных новостей Ленинградской области за прошедшую неделю.

Во Всеволожске строят стадион

Объект возводят на улице Победы, возле школы № 3. Стадион порадует любителей спорта своими возможностями: здесь сделают три прямых трека шириной по 1,22 м и три круговые беговые дорожки, а также площадки для волейбола и баскетбола. Кроме того, на объекте установят комплекс тренажеров, небольшие крытые трибуны и проложат дорожки к стадиону. Сейчас идет строительство поля для мини-футбола с искусственным покрытием.

100 тысяч за вакцинацию

С 1 сентября по 1 декабря среди вакцинированных россиян разыграют 1000 призов по 100 тыс. рублей каждый. Участвовать в розыгрыше смогут совершеннолетние граждане, обладающие уникальным номером записи из Единого регистра вакцинированных. Победителей выберет случайным образом компьютер. Розыгрыш пройдет на сайте бонусзаздоровье.рф. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». К слову, в Ленобласти уже вакцинировали более 470 тыс. человек.

Поблагодарим ветеранов за подвиг!

Жителей Ленобласти приглашают присоединиться к добровольческой акции «Письмо Победы». Чтобы ваше письмо доставили ветерану на красивом бланке, достаточно разместить пост на личных страницах в соц­сетях с хештегом #ПисьмоПобеды или направить его на почту pismo@vsezapobedu.com.

«В 2020 году такой формат поздравления ветеранов признали одним из самых трогательных и подходящих, и акция получила продолжение», — поделилась руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. В 2021 году жители России и других государств написали для героев более 200 тысяч писем.