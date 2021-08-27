В Новом Девяткино пройдет спартакиада активной молодежи

В эту субботу, 28 августа, в Новом Девяткино пройдет VI Спартакиада активной молодежи Всеволожского района. Спортивное мероприятие будет посвящено 85-летию района.

Команды будут соревноваться в футболе, баскетболе и волейболе. Все желающие смогут пройти испытания ГТО (нужна предварительная регистрация на сайте gto.ru). В скейтпарке на Спортивной улице состоятся показательные выступления приглашенных райдеров, пройдет экстрим-шоу, будут конкурсы.

Участников и гостей мероприятия ждут 28 августа на улице Спортивная. Основные мероприятия пройдут в хоккейной коробке, здесь же организуют зону активного отдыха и будет работать ди-джей. Любители экстремального спорта соберутся в скейт-парке, а на спортивных площадках проведут соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.