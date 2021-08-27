В Ленобласти прошел турнир по хоккею памяти Андрея Ковалева

Турнир в честь друга и коллеги – на ледовой арене выборгского спорткомплекса вспоминали Андрея Алексеевича Ковалёва, который ушел из жизни в августе прошлого года. Он проработал в администрации Ленинградской области без малого двадцать лет, был помощником губернатора, а с марта 2019 года возглавлял представительство области при Правительстве России.

Конечно, турнир по хоккею памяти Андрея Ковалёва получил свое имя неслучайно. Андрей Алексеевич любил эту игру и сам с успехом выступал в ночной хоккейной лиги, сначала представляя команду «Невский легион», а позже и ленинградский «Флагман». Обе команды приняли участие в этом турнире.

Дмитрий Ковалёв – сын Андрея Алексеевича тоже на льду среди взрослых игроков. Из двух команд юный хоккеист выбрал ленинградский «Флагман», который по жеребьёвке играл против «Невского легиона», где также выступал его отец. На ледовой арене сразились также взрослые любительские хоккейные команды из Ленинградской области – «Бульдозер» и «Хорс».

Передали свои соболезнования вдове Андрея Ковалёва также президент Федерации хоккея Ленинградской области Андрей Точицкий и вице-президент Сергей Самсонов, вручив хоккейный свитер. По итогам игры Дмитрий Ковалёв забил 4 гола из 6, принеся победу ленинградской команде «Флагман». В хоккей играют настоящие мужчины, и готовят их вот из таких мальчишек.

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