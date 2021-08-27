В Васкелово пройдет экологический велосипедный маршрут

Добровольцы молодежного волонтерского движения «Интерактив» Всеволожского района отправляются на экологическую акцию на велосипедный маршрут «Экологический». Экоакция стартует 29 августа от деревни Васкелово. Волонтеры соберут мусор на одном из участков маршрута протяженностью 10 км.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, маршрут разработан в рамках проекта приграничного сотрудничества «BizCycle». На сегодня в рамках проекта разработаны маршруты «Морской» (180 км), «Экологический» (270 км) и «Исторический» (268 км).

Отметим, что идея велосубботников для жителей Всеволожского района не нова. Активисты регулярно проводят подобные мероприятия, делая наш общий дом чуточку чище. За это лето волонтеры «Клуба приключений» проводили субботники у Ждановского озера, на карьере у Морозовского г.п. и Колтушских высотах.

Фото группы «ВК» «Велосубботники»