Школьникам Всеволожского района расскажут о правилах дорожного движения

В начале нового учебного года сотрудники ГИБДД Ленинградской области проведут ряд мероприятий «Внимание, дети!», в рамках которых встретятся со школьниками и напомнят им о правилах поведения на дорогах.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, одна из таких встреч уже прошла в поселке имени Морозова. Ученики младших классов прослушали лекции о правилах дорожного движения, узнали о профессии сотрудников ДПС и ознакомились с работой спецтехники. Также детям подарили светоотражающие элементы и раздали памятки по безопасности на дорогах.

По словам инспектора отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ управления госавтоинспекции по СПБ и ЛО Марии Градовой, данные мероприятия проводят в начале учебного года не случайно. В это время увеличивается транспортный поток, и многим детям после долгих каникул нужно напомнить о базовых правилах для пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Подобные мероприятия планируется проводить до 13 сентября во всех районах Ленинградской области.

Фото пресс-службы администрации ВМР