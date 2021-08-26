Съезд уполномоченных по правам ребёнка завершился в Кудрово

Работа XVII съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения» завершилась 25 августа в Центре образования «Кудрово».

Для участников съезда в Ленинградской области была подготовлена большая программа. 23 августа детские уполномоченные побывали на молебне в Казанском соборе и возложили цветы к памятнику «Цветок Жизни». На следующий день в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина открылся съезд. После пленарного заседания участники работали на практических семинарах в ЛОИРО.

Круглый стол «Реализация проекта по социализации выпускников организаций для детей-сирот «Сопровождаемое проживание — успешный старт!» прошел в детском городке «Надежда» в Гатчинском районе. Дискуссионные площадки были организованы в образовательных организациях.

Итоговая встреча собрала детских омбудсменов в Кудрово. В пленарном заседании приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Два дня детские омбудсмены активно участвовали в различных практических семинарах, круглых столах и тематических площадках. В работу включились представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, родительской общественности, ведущие эксперты и специалисты. На съезде обсуждались темы обеспечения безопасности детей в образовательных организациях, в информационном пространстве, защита прав ребенка в цифровой среде, охрана здоровья, безопасный отдых и оздоровление несовершеннолетних и многие другие.

Заседание завершилось торжественной церемонией награждения. Анна Кузнецова вручила награды региональным уполномоченным по правам ребенка, представителям «Молодежки ОНФ» за активное участие во Всероссийской акции «Безопасность детства».

Благодарственные письма Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка было вручено двенадцати представителям Ленинградской области, в том числе Ирине Дрозденко, руководителю Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области; Татьяне Маевской, директору «Центра Ладога»; Андрею Низовскому, главе администрации Всеволожского района; Игорю Соловьеву, директору Центра образования «Кудрово». Участники разработали конкретные предложения для включения в Федеральную комплексную стратегию безопасности детства, реализация которой поручена Президентом РФ.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина