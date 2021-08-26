О Мультицентре во Всеволожске рассказали уполномоченным по правам ребенка

В четверг, 25 августа, Мультицентр социальной и трудовой интеграции инвалидов посетила солидная делегация уполномоченных по правам ребенка из разных регионов РФ. О модели уникального инновационного учреждения рассказала руководитель учреждения Ирина Дрозденко.

Гостям показали мастерские, оснащенные необходимым оборудованием, творческие гостиные, красивые комнаты, украшенные картинами стены, аккуратные душевые и многое, многое другое. Посетителей поразила доброжелательная атмосфера, которая царила в учреждении. Ведь условия в Мультицентре максимально приближены к домашним, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Здесь все предусмотрено до мелочей.

– В Советском Союзе было такое понятие, как дуальное обучение, – рассказала Ирина Дрозденко. – Речь идет об обучении у будущего работодателя. К примеру, на конеферму нужен зоотехник. Наши ребята проходят инструктаж по технике безопасности, а потом поедут на скотный двор, где пройдут практику. Кроме того, сейчас большой спрос на специалистов по клинингу. В Мультицентре обучают таких специалистов. Для этого требуется примерно полгода. Среди востребованных профессий – художники по мозаике, специалисты по озеленению.

– Учреждение уникальное, – поделилась своими впечатлениями уполномоченный по правам ребенка Новгородской области Татьяна Ефимова. – Индивидуальные подходы к социально-трудовой интеграции и реабилитации помогают найти воспитанникам Мультицентра свое место под солнцем.

В рамках визита состоялся научно-практический семинар «Обеспечение безопасности детей с особенностями развития». На этой дискуссионной площадке Ирина Дрозденко представила комплекс предложений по совершенствованию законодательной базы, направленный на реализацию основополагающих прав молодых граждан – образование, трудоустройство, самореализацию и социальное развитие.

Кстати, работодатели отмечают, что зачастую люди с ограниченными возможностями – самые добросовестные сотрудники. И предприниматели заинтересованы в их привлечении к труду.

Ирэн Овсепян

Фото Мультицентра социальной и трудовой интеграции