Областной бизнес-форум «Энергия возможностей» пройдет во Всеволожском районе

Более одной тысячи участников соберутся под открытым небом на площадке Мега-Дыбенко в Кудрово, чтобы обсудить вопросы развития предпринимательства в Ленинградской области. Из-за коронавирусных ограничений форум пройдет в формате опен-айр.

В течение восьми часов на шести площадках будут проходить обсуждения и мастер-классы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предстанет в неожиданно новом образе – шеф-повара. Он приготовит ленинградскую уху из фермерских продуктов, выращенных в Ленинградской области. Вице-премьер Дмитрий Ялов станет журналистом. Он готов перевоплотиться на некоторое время в известного видеоблогера и телеведущего Юрия Дудя. Острые вопросы от Дмитрия Ялова достанутся предпринимателю Дмитрию Потапенко.

Также в рамках мероприятия пройдут тренинги по онлайн-кассам и программированию, а самозанятым расскажут о smm-продвижении и создании портфолио. Для бизнесменов предусмотрено все: от «быстрых деловых свиданий» с вином и музыкой до бизнес-диктанта.

– Эта одна из важных деловых площадок для предпринимателей, – говорит председатель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Такие мероприятия призваны оказать содействие развитию бизнеса в региона. Очень радостно, что мероприятие пройдет на территории Всеволожского района. Это первый послепандемический слет бизнеса и власти.

Ирэн Овсепян