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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем

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«Отличаются ли антитела, выработанные в результате вакцинации и после перенесенного ковида?» Спрашивает Ольга Петровна, п. Токсово.

По словам главного внештатного эпидемиолога Ленинградской области Елены Хорьковой, титр антител после заболевания COVID-19 может быть довольно высоким, однако это не гарантирует того, что он является защитным. Ведь организм человека во время борьбы с коронавирусной инфекцией затрачивает много энергии, поэтому антитела, которые появляются после перенесенного заболевания, могут быть некачественными.

В то же время после вакцинации, когда организм ничем не ослаблен, способность выработать качественную иммунную защиту увеличивается многократно. Поэтому считается, что степень иммунной защищенности после прививки гораздо выше, чем после болезни.

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