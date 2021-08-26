Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем

«Отличаются ли антитела, выработанные в результате вакцинации и после перенесенного ковида?» Спрашивает Ольга Петровна, п. Токсово.

По словам главного внештатного эпидемиолога Ленинградской области Елены Хорьковой, титр антител после заболевания COVID-19 может быть довольно высоким, однако это не гарантирует того, что он является защитным. Ведь организм человека во время борьбы с коронавирусной инфекцией затрачивает много энергии, поэтому антитела, которые появляются после перенесенного заболевания, могут быть некачественными.

В то же время после вакцинации, когда организм ничем не ослаблен, способность выработать качественную иммунную защиту увеличивается многократно. Поэтому считается, что степень иммунной защищенности после прививки гораздо выше, чем после болезни.