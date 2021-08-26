Ленинградская панорама: новости региона

Дайджест актуальных новостей Ленинградской области за прошедшую неделю.

Больницы Ленобласти получили 180 машин

Санитарный транспорт предоставлен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили на базе «Лада­Ларгус» — надежные помощники врачей. Они позволяют значительно ускорить медицинскую помощь на дому, а также транспортировку лежачих больных.

В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлено более 237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 30 поступят в 2022 году.

В комитете по здравоохранению региона уточнили, что 76 из поступивших новых автомобилей уже работают в поликлиниках для квартирной помощи пациентам, а 104 машины вышли на линии в отделениях неотложной медицинской помощи, открытых в каждой поликлинике района.

За визой — в МФЦ

С 17 августа ленинградцам, желающим получить визы в зарубежные страны, не нужно обращаться в консульские службы. Теперь их можно оформить в областных центрах «Мои документы». Это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный альянс».

Помимо оформления виз (включая шенген), в МФЦ теперь предоставляют услуги по страхованию граждан, выезжающих за границу, и переводу документов. На данный момент сеть МФЦ в Ленобласти включает 37 центров «Мои документы».