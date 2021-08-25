Мздоимцев посчитали

В российские суды за пять месяцев 2021 года направлено 1486 расследованных дел о взятках. Мздоимство составляет более 2/3 в общем числе коррупционных преступлений.

Цифры были озвучены на видеосовещании, которое провел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с руководством подразделений СКР и ведомственных кадетских корпусов. На совещании обсуждали работу территориальных органов СКР по расследованию преступлений коррупционной направленности.

С целью возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, в ходе предварительного следствия арестовано имущество фигурантов на сумму более 13 млрд рублей. Подследственные добровольно возместили ущерб на 6,9 млрд рублей.