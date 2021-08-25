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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Мздоимцев посчитали

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В российские суды за пять месяцев 2021  года направлено 1486  расследованных дел о взятках. Мздоимство составляет более 2/3 в общем числе коррупционных преступлений.

Цифры были озвучены на видеосовещании, которое провел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с руководством подразделений СКР и ведомственных кадетских корпусов. На совещании обсуждали работу территориальных органов СКР по расследованию преступлений коррупционной направленности.

С целью возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, в ходе предварительного следствия арестовано имущество фигурантов на сумму более 13  млрд рублей. Подследственные добровольно возместили ущерб на 6,9 млрд рублей.

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