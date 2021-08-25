В Нижнем Новгороде подведут итоги конкурса по созданию комфортной городской среды

Профессионалов в сфере благоустройства территорий определят завтра, 26 августа, в рамках V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения». В нынешнем году на конкурс представлено 160 проектов.

Победителей поддержат рублем. Общий призовой фонд составляет 10 миллиардов рублей. За солидное финансовое подспорье поборются 11 проектов из Ленинградской области, среди которых проекты из Всеволожска, Мурино, Светогорска, Соснового Бора, Подпорожья, Шлиссельбурга, Тихвина, Луги, Коммунара, Пикалево и Лодейного Поля.

Предложенные на конкурс инициативы направлены на развитие и запуск комплексного преобразования городов и создание общественных пространств. Все они должны стать точками роста для развития городов. Ленинградская область уже принимала участие в проекте. В прошлом году с наградой вернулись представители семи городов: Соснового Бора, Гатчины, Волхова, Киришей, Сясьстроя, Новой Ладоги и Ивангорода.

– Проекты по формированию комфортной городской среды – прекрасная возможность улучшить внешний облик городов и поселений, сделать их привлекательными и удобными для проживания, – не раз говорил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Очень важно, что появляются современные, красивые и востребованные людьми территории. Проект не только помогает украсить города, а формирует новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывает новые экономические возможности.

Ирэн Овсепян