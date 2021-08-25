В Ленобласти прошел исторический фестиваль «Памяти предков будем достойны»

«Памяти предков будем достойны» — под таким девизом в Гатчинском районе нашего региона в десятый раз прошёл уникальный военно-исторический фестиваль, посвященный героям Отечественной войны 1812 года, в частности, генерал-фельдмаршалу Петру Витгенштейну. Именно под поселком Сиверский в XIX веке располагалось его имение и именно за успешные бои под столицей России с войсками Наполеона генерал получил почетное звание «спаситель Петербурга».

По инициативе местных жителей, при поддержке администрации, память известного полководца было решено возродить, и ежегодно проводить фестиваль исторической реконструкции первой значимой победы русской армии в 1812 году – Клястицкого сражения. Бой между французами и отдельным корпусом русской армии длился три дня. Силы были неравные: 17 тысяч у Витгенштейна и 22 тысячи – у французского маршала Удино. Русские войска одержали победу и остановили продвижение французов на Санкт-Петербург. Наполеон отказался от плана захватить столицу Российской империи и бросил все силы на Москву.

В этом году из-за пандемии в Сиверский смогли приехать лишь 7 военно-исторических клубов – постоянных участников, однако зрелищности праздника это не убавило. Морской флотский экипаж, гусарский французский полк, жандармерия, прусский гвардейский пехотный полк – все действовали по-боевому четко и слаженно. Добавляла реалистичности бою пушка «Прусская слава». Многие реконструкторы считают своим долгом самостоятельно изготавливать оружие или детали костюма — найти подходящее сукно, сделать выкройки и вручную сшить свое обмундирование.

Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу в районе ландшафтного памятника природы — Лялин Луг, чтобы гости максимально погрузились в атмосферу XIX века и даже провели конкурс исторических костюмов «Сударыня фестиваля».

Проект «Сорок седьмой»