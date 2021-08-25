Во Всеволожске отремонтированы фасады 13 домов на Колтушском шоссе

13 домов на Колтушском шоссе Всеволожска получили обновленные фасады: в домах стало теплее, а выглядят они теперь ярче и красивее. В трех из этих домов также капитально отремонтированы кровли.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего в этом году подрядчики Фонда капитального строительства приводят в порядок 81 дом на территории Ленинградской области. Во Всеволожске работы завершены — после капремонта проходят приемочные комиссии.