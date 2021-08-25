Во Всеволожске задержали пять врачей по делу о липовой вакцинации

Во вторник, 24 августа, следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье УК «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». В рамках дела прошли первые задержания – пятеро сотрудников медучреждения подозреваются в выдаче сертификатов о вакцинации от коронавируса тем, кто не делал прививку.

Как сообщает ЛенТВ24, медики продавали сертификаты о вакцинации за 12 тысяч рублей. За эту сумму клиент получал отметку на «Госуслугах» о пройденной вакцинации буквально на второй день после оплаты. По предварительной информации, в течение дня злоумышленники делали до 50 фиктивных прививок.

В тайниках у медиков обнаружили 600 ампул препарата, на которых не было штрих-маркировки: её вклеили в документы граждан, прошедших лжевакцинацию.