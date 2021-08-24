Участники съезда уполномоченных по правам ребенка возложили венки к мемориалу «Цветок жизни»

В понедельник, 23 августа, у мемориала «Цветок жизни» на Дороге жизни собрались участники XVII съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. «Детские» омбудсмены из разных регионов России приняли участие в молебне и возложении венков к памятнику.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, основные мероприятия съезда пройдут 24 и 25 августа. В фокусе внимания специалистов со всей страны важнейшие вопросы, объединенные общей темой: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения». В рамках съезда специалисты будут работать на практических семинарах в Ленинградском областном институте развития образования, а также примут участие на дискуссионных площадках в различных образовательных учреждениях.

Однако часть культурной программы началась заранее. Так, в Казанском соборе в Санкт-Петербурге был проведен молебен о детях. После богослужения уполномоченным провели экскурсию по легендарной Дороге жизни. Символичным завершением стала остановка у мемориала «Цветок Жизни», где в этот день прошла небольшая культурная программа и церемония возложения венков.

Фото: «ВК» Андрея Низовского