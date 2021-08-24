С начала августа спасатели Всеволожского района 14 раз выезжали на поиск заблудившихся грибников

Грибной сезон во Всеволожском районе набирает обороты. И пока соцсети наполняются фото внушительного «улова», аварийно-спасательные формирования получают сигналы о заблудившихся грибниках.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, только за текущий месяц на территории района было проведено 14 поисково-спасательных районов. Люди переоценивали свои знания о местности и теряли ориентиры даже в хорошо знакомых лесах.

Так, женщина отправилась на «тихую охоту» неподалеку от поселка Лесное и заблудилась. Сообщив родственникам о том, что потеряла ориентиры, она продолжила искать выход из леса. В поисках принимали участие АСФ Всеволожского района, ПСО Экстрэмум, а также родственники и друзья потерявшейся. Выйти женщина сумела самостоятельно спустя сутки около д. Елизаветинка.

Настоящим испытанием поиск даров леса стал для семьи, ушедшей по грибы близ ж/д станции Радченко. Мама отправилась в лес с двумя дочерями. Младшая девочка потерялась, а вскоре, пытаясь отыскать ребенка, потеряли ориентиры и ее мать со старшей сестрой. Тем не менее история закончилась благополучно: всех троих нашли в течение двух часов.

Однако не всегда спасатели выезжают на поиск заблудившихся. К примеру, в лесах неподалеку от деревни Матокса женщину укусила ядовитая змея, лишив возможности передвигаться. Отдаленность местонахождения пострадавшей от проезжей части усложняло ситуацию, кроме того, требовалась срочная госпитализация. На место были направлены силы ПСО г. Шлисельбург и АСФ Всеволожского района. После оказания первой помощи женщину эвакуировали из леса к карете скорой помощи на расстояние более двух километров.

И хоть все спасательные операции завершились благополучно, специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Даже если вы собираетесь в хорошо знакомую местность, всегда сообщайте родным или близким, куда уходите и когда планируете вернуться. Берите с собой полностью заряженный телефон, компас и перекус. Не лишним будет обзавестись свистком, фонариком и дождевиком. Не забывайте необходимые вам лекарства, а одежду старайтесь выбирать ярких цветов.

Если вы все же заблудились в лесу, не поддавайтесь панике, остановитесь, позвоните по единому телефону вызова экстренных служб 112 и действуйте согласно поступающим указаниям.

Фото пресс-службы администрации ВМР