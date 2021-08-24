Медицинские услуги — свободный доступ

Генеральная прокуратура РФ информирует россиян о том, как не стать жертвой коррупции при обращении к врачу.

У вас есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

А значит, вам обязаны:

бесплатно оказывать медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования. Дополнительные услуги вы можете получить на территории того субъекта, где вы живете и получали полис;

оказывать платные медицинские услуги, предварительно составив договор.

Если медицинский работник говорит вам, что за вознаграждение он может организовать…

направление в профильное или более престижное медицинское учреждение;

более качественную медицинскую услугу, препараты или медицинские материалы;

более качественный уход, более комфортную палату, процедуры без очереди… скорее всего, он просит взятку.

Не предлагайте и не давайте взятку! Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса РФ). Выслушайте требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию, когда вы останетесь один.

Куда звонить?

102 — общероссийский телефон полиции.

8 800 100-12-60 — телефонная линия «Остановим коррупцию» Следственного комитета РФ.

Что такое взятка?

Это дача или получение должностным лицом материальных ценностей, например денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие: действие (бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица.

Все о взятках в Уголовном кодексе РФ: статья 290 «Получение взятки»; Статья 291 «Дача взятки»; Статья 291.1 «Посредничество во взяточничестве»; Статья 291.2 «Мелкое взяточничество». А также: статья 201 «Злоупотребление полномочиями»; Статья 204 «Коммерческий подкуп»; Статья 285 «Злоупотребление должностным положением».

Что ждет вымогателя:

Наказание зависит от размера взятки. За мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.) предусмотрено до 1 года в колонии-поселении, а за взятку в особо крупном размере (от 1 млн руб.) — до 15 лет в колонии строгого режима.