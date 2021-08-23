Школы Куйвозовского поселения обновляются

В ходе рабочей поездки в Куйвозовское поселение глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский оценил ход строительства нового школьного стадиона в Гарболово, а также проинспектировал благоустройство территории школы в Куйвози.

Как сообщает глава районной администрации на своей странице в соцсети «ВКонтакте», строительство стадиона в Гарболово идет согласно графику. Вскоре для местных ребят будет создан современный спортивный объект с футбольным полем, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину. Кроме того, установят волейбольные и баскетбольные площадки, а также площадку для общей физической подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Преображается и территория возле Куйвозовской школы. Рабочие уже заложили новую аллею, вскоре приступят к асфальтированию дорожек. Полным ходом идут работы по установке новой системы освещения. Заглянул Андрей Низовский и в школьный сад: одну из местных яблонь глава администрации посадил лично пару лет назад, однако молодое деревце уже плодоносит. По словам Андрея Низовского, в будущем компанию садовым деревьям может составить теплица. Кроме того, на будущий год планируется продолжать актуальный ремонт внутренний помещений – глава обещал найти средства на обновление школьной столовой, а от депутатов следующего созыва Законодательного Собрания Ленинградской области ждут помощи в ремонте спортзала.

Фото: «ВК» Андрея Низовского