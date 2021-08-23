Ленинградская панорама: чтобы жизнь сельчан стала комфортней

С 1 по 30 августа в Ленинградской области, как и во всей России, проходит аграрная микроперепись. Наш корреспондент присоединилась к переписчикам, которые работают во Всеволожском районе.

С планшетом и в жилете

В течение месяца запланировано получить сведения о 275 тысячах ленинградских сельхозпроизводителей — как крупных организаций, так и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, садоводческих и дачных объединений, а также личных подсобных хозяйств.

Юридические лица подают данные в территориальные подразделения Росстата в электронном виде, а личные подворья и садоводства обходят переписчики. Во Всеволожском районе таковых 41 человек, плюс 7 инструкторов полевого уровня. За август им предстоит нанести визиты в 18,9 тысячи личных подсобных хозяйств сельских населенных пунктов.

Мы в деревне Романовка. Дмитрий Ильин, инструктор полевого уровня, подходит к калитке одного из дворов, нажимает кнопку звонка. Дверь распахивается.

«Здравствуйте! Сельскохозяйственная микроперепись, вот мое удостоверение — можно войти?» — спрашивает Дмитрий. Он, как и все посланцы Росстата, в зеленом жилете и бейсболке с логотипом сельхозпереписи.

Дождавшись разрешения, проходим во двор.

«Светлана Викторовна, назовите площадь участка. Вы выращиваете сельхозпродукцию для собственных нужд? Какие овощи растут в открытом грунте, а какие — в теплице? Сколько яблонь? Кур держите?» — переписчик заносит ответы в электронный планшет.

На доверии

Процедура занимает 10 – 15 минут. Нужно отметить, что разговор идет на доверии, никаких подтверждающих документов людям предъявлять не нужно. Переписчиков не интересует, какой урожай дала клубничная грядка и уродилась ли нынче картошка. Нет и вопросов, касающихся финансовой стороны хозяйства.

По словам Ильина, переписчиков встречают доброжелательно, число отказывающихся общаться невелико. «В нашем сельском поселении в переписчики отбирают тех, кого местное население хорошо знает. Это облегчает работу. Например, сейчас я работаю в паре с Надеждой Заволокиной. Она не только хорошо знает район, жителей, но и была занята на двух предыдущих переписях, в 2006 и 2016 годах, — объясняет он. — Пообщавшись в одном доме, я по возможности прошу представить меня соседям».

Переписчик Елена Скворцова вечерами и в выходные дни уже успела обойти немало подворий — за август каждый ее коллега должен охватить 480 объектов. Говорит, что отдельных жителей пугает возможность заражения коронавирусом, хотя все переписчики снабжены средствами индивидуальной защиты. Если не хочешь пускать чужих во двор, можно прийти на инструкторский участок и там заполнить опросник.

Вместе со Скворцовой мы в деревне Плинтовка заглянули к 83-летней Екатерине Семеновне. Несмотря на возраст владелицы подворья, хозяйство справное. Радует глаз цветник, плодоносят яблони. Есть коза Пеструшка — в анкете напротив вопроса про домашнюю живность появилась галочка.

Строго конфиденциально

Вся полученная в ходе переписи информация является закрытой, личные данные опрашиваемых нигде не фигурируют. Этот момент особенно подчеркивает заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Людмила Дмитриева.

«Предыдущие две переписи убедили население, что не нужно бояться, никаких фискальных мер не будет, — говорит Людмила Владимировна. — Сведения обезличены, их используют только в статистических целях. После того как данные внесены в электронный опросный лист, не сохраняется даже адрес — только порядковый номер хозяйства».

Дачникам, как пояснила Людмила Дмитриева, общаться с людьми в зеленой униформе не придется. Опрашивают председателей некоммерческих садовых и огороднических товариществ или их уполномоченных. Им задают всего три вопроса — количество земельных участков, сколько из них освоено, их общая площадь.

568 переписчиков заняты в сельхозмикропереписи в Ленобласти

Заглянуть в завтра

Предыдущие сельскохозяйственные переписи проводились с интервалом в 10 лет. Почему с этой поспешили? Дело в том, что аграрный сектор развивается чрезвычайно быстро. Такой пример: в актуальных списках по Ленинградской области оказалось на 35 % больше зарегистрированных сельхозорганизаций, чем в 2016 году. Буквально на глазах меняются структура сельхозпроизводства, вклад разных типов хозяйств в объем производимой продукции. Невозможно планировать развитие отрасли, опираясь на устаревшие вводные.

Статистические данные о ресурсах ленинградских аграриев разного ранга, о результатах их работы покажут объективную картину положения дел на селе. А это позволит сделать политику государства в этой сфере эффективней, жизнь сельчан — комфортней, товарность сельхозпроизводства — выше. Также микроперепись поможет проанализировать, насколько эффективно в 47-м регионе работает государственная поддержка земледельцев, и позволит при необходимости ее «переформатировать».

Людмила Кондрашова

Фото Ирэн Овсепян