«Кванторианцы» из Всеволожска примут участие в чемпионате «Молодые профессионалы»

Ребята из Всеволожского кванториума отправились в Уфу для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). «Кванторианцы» будут бороться за победу в двух компетенциях – «Мобильная роботехника» и «Предпринимательство».

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, в этом году Ленинградская область будет представлена в 14 компетенциях. В состав сборной региона входят 20 конкурсантов, 25 экспертов и сопровождающих и тим-лидер.

Напомним, что региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» проходил в том числе и на базе Всеволожского «Кванториума». По итогам конкурса Андрей Овчинников и Эльдара Хафизова стали победителями в компетенции «Мобильная робототехника», а Екатерина Гулько и Константин Сапрыкин – в компетенции «Предпринимательство». Теперь ребята представят родной регион на всероссийском этапе чемпионата.

Фото пресс-службы администрации ВМР