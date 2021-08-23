Бизнес не душить!

Не все надзорные проверки проводятся в рамках закона: иногда это может быть излишняя ретивость или сознательное превышение полномочий. Чтобы защитить от давления хозяйственные частные организации, прокуратура и уполномоченный по правам предпринимателей Ленинградской области ведут совместные приемы. На них рассматривают спорные случаи, разъясняют нормы и принимают меры в тех случаях, когда нужно умерить пыл контролеров.

Проверка проверяющих

Один из таких приемов в режиме видео-конференц-связи состоялся в июне для предпринимателей Волосовского района и Соснового Бора. Его провели зампрокурора Ленобласти Михаил Устиновский и региональный уполномоченный по правам предпринимателей Елена Рулева.

Предприниматели задали вопросы о правомочности проверок, обсудили, что может быть признано избыточным в действиях контролирующих органов и местных администраций, поговорили о давлении на бизнес. Михаил Устиновский растолковал им положения законодательства, границы полномочий органов контроля и муниципальных администраций, федеральных служб и органов исполнительной власти.

В ходе приема от бизнесменов приняли письменные заявления. По всем представленным фактам и доводам прокуратура организовала разбирательство. Если нарушения закона подтвердятся, последует вмешательство правоохранительной структуры. «Государево око» может в зависимости от тяжести проступка внести чиновникам представление, привлечь к административной ответственности или даже потребовать уголовного преследования через органы МВД и СКР.

Потоп или пожар?

Сотрудничество прокуратуры и бизнес-омбудсмена позволяет эффективно и быстро выявлять и прекращать местные перегибы или злоупотребления.

«Как правило, на совместных приемах присутствуют предприниматели, чьи обращения мы уже рассматриваем, — рассказала Елена Рулева. — Такая форма взаимодействия помогает им детально изложить суть жалобы и быть уверенными, что ситуацию оперативно возьмут на контроль».

Самостоятельно защититься бизнесу бывает сложно в силу разных причин: несовершенство законодательства и судебной системы, недостаточная осведомленность о своих правах. Иногда предприниматели не могут добиться ответа от компетентных ведомств, либо переписка затягивается, а деятельность фирмы в этот период по итогам проверки могут приостановить, причинив убытки.

Чаще всего предприниматели жалуются по поводу выхода надзорных органов за пределы предмета проверки. Например, недавно к бизнесмену пришли инспекторы с целью «обеспечить соблюдение законодательства, направленного на предотвращение негативного воздействия вод», а в итоге возбудили административное дело… о нарушении норм пожарной безопасности.

«Важно понимать, что надзорные органы вправе проверять только тот объект, который указан в документе. Если предмет проверки расширяется, должен соблюдаться определенный порядок действий», — подчеркнула уполномоченный по правам предпринимателей.

Также поступают жалобы относительно цели проверки. Один из предпринимателей, торгующий мясопродуктами, подвергся проверке под предлогом якобы возникших опасных заболеваний, передающихся от животного к человеку. Заболевших не было, но внеплановое надзорное мероприятие все же состоялось. По просьбе коммерсанта за ходом проверки наблюдал сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена. По итогам произошедшего Елена Рулева направила чиновникам запрос: были ли на самом деле эти болезни, или надзорное ведомство действовало без надлежащих оснований.

Советы предпринимателям

Что делать, если пришла проверка?

Попросите проверяющих представиться, показать служебные удостоверения и документ, на основании которого проводится проверка.

Обязательно ознакомьтесь с актом, который заполняется по итогам рейда. При необходимости напишите объяснения и замечания по его содержанию. В течение 10 дней акт можно обжаловать, направив в адрес соответствующего контрольного органа.

У вас есть право пригласить уполномоченного по правам предпринимателей принять участие в проверке. Если в досудебном порядке обжаловать акт не удалось, можно обратиться в суд, а аппарат уполномоченного подготовит заключение, которое учтут в рассмотрении спора.

При визите инспекторов пожарного, санитарного или иного надзора не теряйтесь, внимательно изучите документ, в котором должно быть указано, что именно планируется проверять. Старайтесь не допускать выхода проверки за эти пределы, ссылайтесь на закон.

В связи с пандемией был введен и затем продлен до конца 2021 года мораторий на плановые проверки предпринимателей. С 1 июля вступил в силу новый закон о госконтроле (248-ФЗ), важнейшим принципом которого является профилактика нарушений и последовательное снижение количества проверок. Целый раздел посвящен профилактике рисков причинения вреда. Вводится механизм досудебного обжалования протоколов. Контрольно-надзорные мероприятия должны быть заранее внесены в новый единый реестр, иначе их итоги будут недействительны.

«Федеральный закон предусматривает оптимальный баланс между тем, чтобы, с одной стороны, не допустить избыточных административных издержек для субъектов хозяйственной деятельности, а с другой — обеспечить безопасность граждан, — комментирует аппарат бизнес-омбудсмена. — Однако не все предприниматели владеют информацией о положениях нового закона, в связи с чем мы предложили прокуратуре совместно с контрольно-надзорными органами провести серию просветительских мероприятий».

Дмитрий Полянский